Ceux qui travaillent dans les grandes villes ou à l'étranger rentrent traditionnellement chez eux pour célébrer la "Tabaski" (nom local de l'Aid al-Adha).

Les familles élargies, vêtues de boubous, tuniques fluides d'Afrique de l'Ouest cousues spécialement pour l'occasion à partir de tissus importés, se réunissent pour faire la fête. Les gens se régalent de viande de mouton, sacrifiée pour commémorer l'obéissance du prophète Ibrahim à Dieu.

Ibrahima Diouf, un pêcheur de 48 ans originaire de Thiaroye-sur-Mer, un village situé à la périphérie de la capitale sénégalaise, a déclaré qu'il ne pouvait ni manger ni dormir correctement, tant il était préoccupé par le fardeau financier que représentait cette fête.

"Je ne pense qu'à la Tabaski. Je ne peux même pas dormir. Je ne peux rien faire. Diouf, père de quatre enfants et seul soutien de sa famille élargie, n'a pas réussi à réunir assez d'argent pour acheter un mouton, dont le prix commence à environ 250 dollars. Il n'y aura pas non plus de nouveaux vêtements, a-t-il ajouté.

"Cela fait une semaine que je n'ai rien trouvé dans la mer", confie M. Diouf, assis dans une maison qu'il partage avec plusieurs membres de sa famille et quelques animaux.

"Je fais tout ce qui est en mon pouvoir, mais la vie est très difficile pour nous. Cela n'a pas toujours été le cas. Lorsqu'il était plus jeune, sa famille achetait trois ou quatre moutons pour chaque Tabaski, se souvient-il, et partageait un repas de mouton, de pommes de terre et d'oignons avec les voisins dans le besoin.

Les villages de pêcheurs tels que Thiaroye-sur-Mer, disséminés le long de la côte pittoresque du Sénégal, ont été un moteur économique important pour le pays. La pêche représente 3 % du PIB national et fournit environ 50 000 emplois directs et 500 000 emplois indirects, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Ces dernières années, les pêcheurs ont été frappés par le changement climatique et la lutte inégale contre les chalutiers industriels chinois, russes et européens qui opèrent désormais dans les eaux sénégalaises.

Omar Mbeye, un pêcheur d'une cinquantaine d'années, rappelle qu'il avait commencé à pêcher à l'âge de 11 ans et qu'il avait vécu les changements. "C'était bien à l'époque", dit-il, assis sur le front de mer de Thiaroye, entouré de pirogues vides et de filets de pêche.

"Mais aujourd'hui, la mer est appauvrie. On perd plus qu'on ne gagne. Vous investissez votre argent, vous partez en mer et vous revenez bredouille".

Avec l'épuisement des stocks de poissons, le coût de la vie - y compris les prix de l'eau, du carburant et de l'électricité - a atteint des sommets. Pour 90 % des Sénégalais qui occupent des emplois informels, il est difficile de s'en sortir.

Aujourd'hui, les communautés de pêcheurs luttent pour joindre les deux bouts, et beaucoup choisissent d'utiliser des pirogues, leurs bateaux de pêche en bois, pour tenter de rejoindre l'Europe par une route si dangereuse qu'elle a été surnommée "Barcelone ou la mort".

À Thiaroye-sur-Mer, tout le monde connaît quelqu'un qui a perdu un être cher en mer. M. Diouf raconte qu'il y a deux mois à peine, il a tiré sa fille aînée hors d'une pirogue alors qu'elle s'apprêtait à embarquer pour l'Europe, au beau milieu de la nuit. Mais il partirait lui-même s'il en avait les moyens, soupire M. Diouf.

Pour les ménages sénégalais, la Tabaski se traduit généralement par une multiplication par dix des dépenses, précise Momar Ndao, président de l'Association sénégalaise des consommateurs.

Mais cette année, a-t-il ajouté, "le nombre de personnes qui peuvent se permettre de célébrer la Tabaski de manière traditionnelle est plus faible". Les prix sont élevés et "avec le changement de régime, il y a une attitude d'attente au niveau économique".

Le nouveau gouvernement sénégalais, dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye, a prêté serment au début de l'année en promettant d'améliorer le niveau de vie des Sénégalais ordinaires. Diouf et ses collègues pêcheurs ont massivement voté pour Faye, dont le nom est imprimé sur les affiches électorales et peint à la main dans les rues de Thiaroye-sur-Mer.

Jeudi, trois jours avant la Tabaski, les autorités ont annoncé qu'elles allaient baisser les prix des produits de base. Toutefois, la date de mise en œuvre de ces changements n'a pas été précisée.

Entre autres promesses électorales, le parti au pouvoir s'est également engagé à revoir les permis de pêche accordés aux entreprises étrangères afin d'aider les pêcheurs locaux.

Mais jusqu'à présent, rien n'a changé, selon les pêcheurs. "Ces gros bateaux de pêche viennent et prennent tous les poissons, ils les aspirent", se désole Ababacar Diop, 33 ans, un autre pêcheur. "D'autres viennent avec de grands filets qui nettoient carrément tous les rochers où vivent les poissons.

Pourtant, les habitants de Thiaroye-sur-Mer sont prêts à donner du temps au nouveau gouvernement. "Nous avons de l'espoir", conclut M. Diouf. "Nous devons les laisser s'installer. Nous étions tous derrière eux, alors maintenant nous allons les laisser travailler".

