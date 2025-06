"Prendre un but comme ça, ce sont des choses qui arrivent en football, on a fait preuve de légèreté", a déclaré Spalletti en conférence de presse.

"J'ai aimé la volonté de mon équipe de vouloir jouer dans cette situation qui était dangereuse. S'ils se sentaient de le jouer comme ça, c'est bien, mais il ne faut pas être non plus inconscients", a-t-il ajouté.

L'Italie, championne d'Europe en titre, a concédé le but le plus rapide de l'histoire dans un Championnat d'Europe après une touche mal négociée par Federico Dimarco et interceptée par l'Albanais Nedim Bajrami.

"Ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont bien réagi, ils n'ont pas accablé leur coéquipier, ils ne se sont pas découragés. Ils ont tout de suite une attitude positive, ils ont fait preuve de caractère", a insisté Spalletti.

"Je suis très content de mes joueurs, mais il y a aussi beaucoup de choses à améliorer. On aurait dû être plus +méchants+, on a privilégié parfois le beau jeu au réalisme", a ajouté l'ancien entraîneur de Naples.

L'attaquant de la Juventus Turin Federico Chiesa, élu meilleur joueur du match, a estimé de son côté que le but concédé dès la première minute de jeu, a "été une situation négative que nous avons pris comme quelque chose de positif".

"On a réagi en équipe. L'Albanie a été costaude et aurait pu arracher le nul, pas sûr toutefois que cela aurait réflété le déroulement du match", a-t-il poursuivi.

"Cela nous a rappelé la finale de l'Euro-2021 où on avait concédé un but rapidement (dès la 2e minute contre l'Angleterre avant de faire match nul et de s'imposer aux tirs au but, NDLR). Mais comme il y a trois ans, on est un groupe de joueurs costauds qui a bien réagi, car encaisser un but dès la première minute de ton premier match de l'Euro, ce n'est pas une situation facile", a souligné Chiesa.

"Ce match nous a aussi montré qu'il y avait des choses à améliorer", a-t-il reconnu.

L'Italie va affronter dans son prochain match le 20 juin l'Espagne qui a frappé les esprits en battant la Croatie 3 à 0 samedi.

"Cela va être un grand match, c'est une grande sélection, mais nous aussi on est une grande équipe", a insisté Chiesa.

