Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a confirmé dimanche le sérieux de son mouvement et celui du reste des "factions de la résistance" pour conclure un accord avec Israël qui comprend 4 points : un cessez-le-feu permanent, un retrait complet de la Bande de Gaza, la reconstruction et un échange de prisonniers.

Haniyeh prononçait un discours à l’occasion de l’Aïd al-Adha, dimanche, quelques jours après les accusations officielles américaines contre le Hamas de s’éloigner de la proposition présentée par le président américain Joe Biden fin mai dernier.

"Une autre fête survient en Palestine, alors qu’elle continue sa lutte contre les occupants sur tous les fronts", a déclaré Haniyeh.

"Notre peuple subit un siège étouffant et les souffrances les plus dures, de déplacement en déplacement, de bombardement en bombardement, de perte en perte, dans un parcours de souffrance comme l'histoire n'a jamais connu", a-t-il ajouté.

Haniyeh a souligné que "l'occupation israélienne ne fera que voir davantage de résistance, de fermeté et d'appartenance de la part du peuple palestinien".

"L'ennemi criminel, qui commet un génocide brutal, n'a réussi à atteindre aucun de ses objectifs déclarés, et des signes de désintégration sont apparus dans son gouvernement, ce qui laisse présager sa défaite et son effondrement", a-t-il constaté, faisant référence à la démission du ministre Benny Gantz du gouvernement de guerre israélien, il y a une semaine.

Flexibilité contre tromperie

Concernant les tentatives visant à parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre israélienne qui dure depuis environ 9 mois, Haniyeh estime que : "Le mouvement, ainsi que toutes les factions de la résistance, ont fait preuve d'un grand sérieux et d'une grande flexibilité afin de parvenir à un accord qui sauve le sang de notre peuple et met fin à l’agression".

Il a expliqué que cela était dû "à l’approbation de la proposition des médiateurs (Égypte et Qatar) le 6 mai, à l'accueil positif que nous avons exprimé à l’égard du discours du président Biden et à la résolution du Conseil de sécurité publiée il y a quelques jours".

Il a ajouté que cela était également dû "à la (nouvelle) réponse apportée il y a quelques jours aux médiateurs. Elle est conforme aux fondements contenus dans le discours de Biden et à la résolution du Conseil de sécurité concernant les trois étapes de l'accord et les termes du cessez-le-feu".

Le 10 juin, le Conseil de sécurité a adopté un projet de résolution américaine appelant à un cessez-le-feu, et le Hamas l’avait alors salué et déclaré qu’il le traiterait "positivement".

Cependant, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a tenu le Hamas pour responsable à plusieurs reprises d’avoir retardé la conclusion d’un accord, en proposant des amendements à la proposition de Biden.

Haniyeh a souligné que "l'occupation et ses alliés n'ont pas répondu à cette flexibilité et ont poursuivi leurs manœuvres et tentatives de contournement et de tromperie à travers des propositions et des idées visant à obtenir des prisonniers et à reprendre la guerre d'extermination".

Haniyeh a souligné que le Hamas tenait à trois dimensions : la première étant que "la solution sera obtenue à travers des négociations qui mèneront à un accord global, peu importe à quel point l'ennemi s'y soustrait ou fait obstacle à sa réalisation".

"La deuxième est d'adhérer au rôle de médiateur et d'être prêt à donner suffisamment d'opportunités et d'espace pour accomplir leur noble mission", a-t-il poursuivi, avant de souligner l'importance "de continuer à travailler sur toutes les voies pour mettre fin à la guerre de génocide contre notre peuple".

Il a souligné que "le Hamas et les factions de la résistance souhaitaient sérieusement parvenir à un accord comprenant quatre points : un cessez-le-feu permanent, un retrait complet de Gaza, la reconstruction et un accord d'échange de prisonniers".

Tel Aviv estime qu'il y a 120 prisonniers israéliens à Gaza, tandis que le Hamas a annoncé que plus de 70 prisonniers ont été tués lors de raids arbitraires lancés par Israël, qui détient au moins 9 500 Palestiniens dans ses prisons.

Haniyeh a envoyé un message à la communauté internationale en disant : "Il est temps de mettre fin à cette injustice à laquelle notre peuple est soumis depuis plus de cent ans".

Il a souligné que "les horribles images de famine dont le monde est témoin, frappant tous les aspects du secteur et coûtant des vies innocentes, en particulier dans le nord, relèvent de la responsabilité de la communauté internationale".

Face à une grave pénurie alimentaire dans la Bande de Gaza, il a appelé "tout le monde à prendre des mesures pour forcer l'ennemi à ouvrir tous les points de passage et à répondre immédiatement et de toute urgence à tous les besoins de notre peuple".

Cette année, l'Aïd al-Adha survient alors que, depuis le 7 octobre, Israël menait une guerre contre Gaza qui a fait plus de 122 000 morts et blessés Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, au milieu de destructions massives et de famine qui ont coûté la vie à des dizaines de milliers, pour la plupart des enfants et des femmes.

