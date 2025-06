La distribution a été est organisée dans le cadre du programme de "Kurban" (Sacrifice) pour l'année 2024, par la Présidence des Affaires Religieuses de la République de Türkiye et la Fondation Turque des Affaires Religieuses, selon Erdoğan İlkadlı, responsable de la fondation Diyanet au Burkina Faso.

"L'Aïd al-Adha est l'un des rares et précieux moments qui rassemblent les musulmans, renforcent la conscience fraternelle et nous fortifient spirituellement. L'Aïd al-Adha est le moment d'ouvrir les portes de nos cœurs à nos frères et sœurs", a déclaré Erdoğan İlkadlı.

"Nous vivons l'enthousiasme de l'Aïd surtout au Burkina Faso. Louange à Dieu, cette année, un total de 5 500 bovins seront abattus dans 17 points à travers cinq régions du Burkina Faso", a-t-il ajouté.

Les bénéficiaires ont apprécié le geste et remercié les autorités et le peuple turcs pour cette marque de solidarité.

"Nous sommes très contents ce matin. Nous n’avons pas assez de moyens pour bien fêter. Que Dieu bénisse les donateurs", a déclaré à Anadolu, Samba Souleymane, un bénéficiaire de Ouagadougou.

Pour Cheick Mohamed Karamogo Ouédraogo, un chef religieux de Ouagadougou, c’est la solidarité du peuple turc envers l’humanité qui est magnifiée.

"Nous devons suivre cet exemple pour un monde meilleur", a-t-il dit.

Erdoğan İlkadlı a rappelé que depuis 1975, la Fondation turque des Affaires Religieuses "essaie de se tenir aux côtés de nos frères et sœurs" dans les régions difficiles avec la mission "Partage ton sacrifice et rapproche-toi de ton frère".

"Cette année, nous organisons des programmes de sacrifice dans 82 pays à travers le monde", a-t-il soutenu.

