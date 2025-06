Par Charles Mgbolu

Sept Zimbabwéens ont récemment été arrêtés par la police après avoir été trouvés en possession d'un pangolin, une espèce animale menacée.

Les suspects sont accusés d'avoir enfreint la loi sur les parcs et la faune sauvage, ce qui est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à neuf ans d'emprisonnement en cas de condamnation.

La police de la République du Zimbabwe (ZRP) a déclaré samedi que les inspecteurs s'étaient fait passer pour des acheteurs potentiels du pangolin avant d'arrêter les suspects.

"Le 14 juin 2024, les inspecteurs de l'unité des minéraux, de la flore et de la faune de Murewa ont agi sur la base d'informations reçues et ont arrêté Claud Matambo (22 ans), Richard Dangarembwa (42 ans), Tashinga Kwembeya (33 ans), Tawanda Chitute (49 ans), Milton Mcheka (30 ans), Trovolta Hilary Tawanda Dzingai (38 ans) et Munashe Chisasa (35 ans)“”, a déclaré la police.

Toutes les espèces de pangolins, également appelées fourmiliers, sont protégées par des lois nationales et internationales et sont menacées d'extinction, selon l'évaluation de l'Union internationale pour la conservation de la nature, trois d'entre elles étant classées dans la catégorie "en danger critique d'extinction".

Selon le Fonds mondial pour la nature, les pangolins sont les mammifères les plus trafiqués au monde.

Au cours de la dernière décennie, plus d'un million de pangolins ont été prélevés dans la nature pour répondre à la demande des consommateurs en viande, écailles et autres parties du corps.

Leur viande est considérée comme un mets délicat, tandis que leurs écailles, qui, comme les ongles humains, sont constituées de kératine, sont utilisées dans la médecine traditionnelle car elles sont censées traiter toute une série de maladies.

Un pangolin effrayé se couvre la tête avec ses pattes avant, exposant ses écailles à tout prédateur potentiel. S'il est touché ou saisi, il s'enroule complètement dans une boule protectrice.

Si leurs écailles constituent une défense efficace contre les prédateurs, elles sont inutiles contre les braconniers, et toutes les espèces d'Asie et d'Afrique sont aujourd'hui menacées.

Rien qu'en 2020, au moins 82 personnes ont été arrêtées pour possession illégale de cette espèce au Zimbabwe. Ils ont également récupéré 17 pangolins et plus de 1 000 kilogrammes d'écailles de pangolins.

Au cours de la même période, le ZRP a traité 40 affaires de ce type et, sur les 82 personnes arrêtées, 12 ont été reconnues coupables et condamnées à une peine de neuf ans chacune pour possession de pangolins.

