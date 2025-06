Le Conseil européen a déclaré, lundi, dans un communiqué, avoir prolongé les mesures restrictives contre la Russie jusqu'au 23 juin 2025.

Les sanctions limitent les activités des citoyens et des entreprises des pays de l'Union européenne dans les régions de la péninsule de Crimée et dans la ville de Sébastopol, la ville la plus importante de la péninsule. Elles interdisent, de surcroît, l'importation de produits de Crimée vers les pays de l'Union européenne.

Elles proscrivent également aux citoyens et aux entreprises de l'Union européenne d'investir dans ces deux régions et de leur fournir des services financiers, et prohibent l'exportation de produits et de technologies utilisés dans les secteurs des transports, des communications et de l'énergie vers la Crimée.

Cette mesure de l’UE interdit, en outre, de fournir des technologies et du soutien technique à la région, notamment dans le domaine de l’exploration, de l’extraction et de la production de pétrole, de gaz naturel et de minéraux.

Annexion de la Crimée

La Russie a annexé la péninsule de Crimée à son territoire après son appartenance à l'Ukraine, à la suite d'un référendum organisé en mars 2014.

Après l’annexion de la péninsule de Crimée par la Russie et les troubles qui ont suivi dans l’est de l’Ukraine, l’Union européenne, les États-Unis et certains pays ont commencé à imposer des sanctions à la Russie.

D'autres régions ukrainiennes, dont Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporozhye (est), ont été annexées par la Russie, après le déclenchement de la guerre entre les deux pays, le 24 février 2022.

