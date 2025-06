Cyril Ramaphosa a prêté serment pour un second mandat en tant que président de l'Afrique du Sud mercredi lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la capitale administrative, Pretoria.

M. Ramaphosa doit maintenant nommer un cabinet dans le cadre d'un nouveau gouvernement de coalition, après que son parti, le Congrès national africain, a perdu sa majorité parlementaire lors des élections du mois dernier.

Il a été réélu président par les législateurs vendredi, avec l'aide du principal parti d'opposition et d'un troisième parti plus petit qui ont rejoint l'ANC dans un accord de coalition pour co-gouverner l'économie la plus industrialisée d'Afrique.

M. Ramaphosa a prêté serment dans les bâtiments de l'Union, le siège du gouvernement, devant le président de la Cour suprême, Raymond Zondo.

Des chefs d'État africains, anciens et actuels, ainsi que des diplomates figuraient parmi les nombreux invités et dignitaires qui ont assisté à l'investiture, alors que M. Ramaphosa entame ce qui promet d'être un dernier mandat difficile.

Il devra diriger le premier gouvernement de coalition dans lequel aucun parti n'a la majorité dans l'histoire démocratique de l'Afrique du Sud, après que l'ANC a perdu sa domination politique de 30 ans.

Au moins trois partis composeront ce que l'ANC appelle un gouvernement d'unité nationale, d'autres étant invités à le rejoindre.

Parmi les dignitaires présents à l'inauguration figuraient le roi Mswati III d'Eswatini, le président du Nigeria Bola Tinubu, le président du Zimbabwe Emerson Mnangagwa et l'ancien premier ministre du Kenya Raila Odinga.

