L'armée israélienne a pris d'assaut la ville de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, jeudi, au milieu d'affrontements avec des dizaines de Palestiniens.

Des témoins oculaires ont déclaré à Anadolu qu'une force israélienne avait pris d'assaut la ville de Jénine et commencé à fouiller les maisons palestiniennes et les locaux commerciaux.

Ils ont ajouté que des affrontements armés avaient éclaté entre les Palestiniens et l'armée israélienne.

Dans ce contexte, l'armée israélienne a mené jeudi matin, une série de raids, touchant plusieurs villes de Cisjordanie, notamment le camp d'Al-Far'a, près de la ville de Tubas, au nord de la Cisjordanie, au cours desquels des Palestiniens ont été arrêtés.

Lire aussi : Le procureur de la CPI se dit "profondément inquiet" de l’offensive israélienne terrestre à Rafah

Des témoins ont indiqué que des affrontements armés avaient eu lieu entre les forces israéliennes et les Palestiniens dans le camp d'Al-Far'a, avant le retrait de l'armée.

Aucun communiqué n'a encore été publié sur le nombre des détenus.

Tel-Aviv continue d'ignorer les résolutions de l'ONU

Parallèlement à leur guerre contre Gaza, l'armée israélienne et les colons ont intensifié leurs attaques en Cisjordanie, y compris à Jérusalem occupée, faisant 549 morts et environ 5 200 blessés, en plus de plusieurs détenus palestiniens.

Depuis le 7 octobre dernier, Israël mène une guerre dévastatrice contre Gaza avec le soutien absolu des États-Unis, faisant près de 123 000 morts et blessés palestiniens et plaçant Tel-Aviv dans un isolement international qui lui a valu des poursuites devant la Cour internationale de Justice.

Israël poursuit sa guerre malgré deux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU visant à arrêter immédiatement les opérations et malgré les ordres de la Cour internationale de Justice de mettre fin à l’invasion de Rafah, de prendre des mesures pour prévenir les actes à caractère « génocidaire » et d’améliorer la situation humanitaire à Gaza.

Israël conteste également la demande du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, d'émettre des mandats d'arrêt contre son Premier ministre, Benjamin Netanyahu, et son ministre de la Défense, Yoav Galant, pour leur responsabilité dans des « crimes de guerre » et des « crimes contre l'humanité » à Gaza.​​​​​​

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp