Une fusillade dans une épicerie de l’État de l’Arkansas, dans le sud des États-Unis, a fait 3 morts et au moins 11 blessées, vendredi matin.

L’auteur de la fusillade a été arrêté et placé en garde à vue. Il s'agirait de Travis Eugene Posey, 44 ans, originaire de New Edinburg dans l'Arkansas.

Au moins deux policiers ont été légèrement blessés dans l'incident. L'auteur fera l'objet de trois chefs d'accusation de meurtre, passible de la peine capitale.

Des images captées par une vidéosurveillance montre un homme dans un parking armé d'un fusil de chasse échangeant des tirs avec des policiers.

"La situation est sécurisée et maîtrisée. Il n'y a aucune menace active contre la communauté", a déclaré le chef du département de la sécurité publique de l'Arkansas, Mike Hagar, lors d'un point de presse.

La gouverneure de l'Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, a déclaré qu'elle avait été informée "de la fusillade tragique" et qu'elle était en "contact constant" avec la police.

"Je suis reconnaissante aux forces de l'ordre et aux premiers intervenants pour leur action rapide et héroïque pour sauver des vies. Mes prières vont aux victimes et à tous ceux qui ont été touchés par cet horrible incident", a-t-elle écrit dans un post sur la plateforme X.

Des centaines d'incidents similaires avec des armes à feu ont eu lieu dans des écoles et dans des lieux publics aux États-Unis, un pays qui a connu plusieurs fusillades dans des magasins ces dernières années, dont notamment l’attaque perpétrée un Walmart à El Paso, au Texas, en 2019, qui a coûté la vie à 23 personnes.

