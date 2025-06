Dans son communiqué le ministère a ajouté que 85 911 autres personnes ont été blessées, dont la plupart sont – et il en va de même pour les personnes tuées – des femmes et des enfants.

“Les attaques israéliennes ont tué 101 personnes et en ont blessé 169 autres au cours des seules dernières 24 heures“, indique le communiqué.

De nombreuses personnes sont toujours coincées sous les décombres et sur les routes, les sauveteurs étant incapables de les atteindre, ajoute le communiqué.

Ignorant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU stipulant un cessez-le-feu immédiat, Israël a été condamné par la communauté internationale dans le cadre de son offensive meurtrière et brutale qui se poursuit toujours contre Gaza, depuis l'attaque transfrontalière du Hamas, le 7 octobre 2023.

Plus de huit mois après le début de la guerre israélienne, de vastes agglomérations de Gaza sont plus que des ruines sur fond d’un état de siège paralysant l’accès à la nourriture, à l’eau potable et aux médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice, qui avait sommé Tel-Aviv dans sa dernière ordonnance de suspendre immédiatement ses opérations militaires à Rafah, où plus d'un million de Palestiniens avaient cherché refuge pour fuir la guerre.

