Ces données ont été rendues publiques le vendredi 21 juin au cours d’une conférence de presse, tenue à Goma, par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), précise la radio onusienne en RDC, Radio Okapi.

"Il y a actuellement des réfugiés au Nord-Kivu. Ils sont plus de 163 000 actuellement, à travers la province, dont 2 203 dans la ville de Goma. On a donc, des réfugiés, dont, d’une part, pour certains, vivent en milieu urbain, au sein de la communauté hôte, et d’autres qui sont plus dans les milieux ruraux. En l’occurrence, le Nord-Kivu accueille, principalement des refugies rwandais, mais également burundais", a expliqué Nathalie Bussien, chef de la sous délégation intérimaire du HCR/Goma citée par le même média.

La RDC héberge, depuis quelques années, 526 000 réfugiés venus des pays limitrophes dont de la République centrafricaine, du Rwanda, du Burundi et Soudan du Sud, avait déclaré la représentante du Haut-Commissariat des Nations pour les réfugiés (HCR) en RDC, Angèle Dikongue Atanganga, en marge de la journée internationale des réfugiés ( célébrée le 20 juin).

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp