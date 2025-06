Le Programme alimentaire mondial (PAM) a alerté, samedi, sur "les répercussions de la crise soudanaise sur les pays voisins, après le déplacement de plus de 2 millions de personnes, notamment vers le Tchad et le Soudan du Sud".

C’est ce qui ressort d’un message posté sur le compte X de l'organisation onusienne concernant la crise persistante au Soudan.

"Alors que la crise soudanaise se poursuit, ses répercussions sur les pays voisins s’accentuent", a averti l'organisation onusienne.

Et d'ajouter : "plus de 2 millions de personnes ont été déplacées hors du pays en raison de la guerre, et plus de la moitié d'entre elles vivent au Tchad et au Soudan du Sud, des pays qui souffrent déjà de niveaux de faim élevés."

Depuis mi-avril 2023, l'armée soudanaise dirigée par Abdel Fattah al-Burhan et les Forces de soutien rapide dirigées par Mohamed Hamdan Dagalo dit ''Hemedti'' mènent une guerre qui a fait plus de 12 000 morts et plus de 7 millions de déplacés et réfugiés, selon les Nations unies.

Les appels de l’ONU et de la communauté internationale se sont multipliés pour éviter une catastrophe humanitaire qui pourrait pousser des millions de personnes au bord de la famine et à la mort, en raison des pénuries alimentaires dues aux combats qui se sont étendus à 12 des 18 États du pays.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp