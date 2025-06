C'est sur un terrain décati d'un collège de Yaoundé très différent des parquets parfaits de la NBA que tout a commencé pour Joel Embiid, ancien élève le plus célèbre, devenu star planétaire du basket, qui participera aux Jeux olympiques avec les Etats-Unis.

Le personnel de l'établissement présente volontiers aux curieux la terre battue, le poteau et l'arceau en fer qui ont bercé l'éducation sportive du prodige et résisté à l'épreuve du temps.

Dans le bureau du surveillant général, sur une petite photo accrochée au mur, se distingue la silhouette élancée du joueur de NBA, qui dépassait déjà ses camarades du collège avant son départ du Cameroun.

C'était en 2010. "Il dominait déjà tout le monde par sa taille. C'est l'année d'après qu'il est parti", se rappelle Emmanuel Ambomo, ancien surveillant du basketteur de 30 ans qui évolue du haut de ses 2,13 m au poste de pivot chez les 76ers de Philadelphie.

Dans ce collège de "Damas", un quartier cossu de Yaoundé, on se targue d'avoir contribué à l'éducation du géant.

"Il fallait le tenir", se souvient Thierry Mepoui, aussi surveillant du joueur à l'époque.

Discipline

Alors pour se canaliser, Joël Embiid se met au sport, mais surtout au football et au volley, raconte M. Mepoui, avant d'être poussé par son oncle à la Kossengwe Basketball Academy, meilleur centre de formation du Cameroun à l'époque.

"Ma fierté, c'est qu'il y a un génie du basket qui nous a écoutés. Le talent, il l'avait certainement, mais ici, il a acquis la discipline", assure celui qui rêve de revoir son "poulain" fouler la cour du collège.

Dans son club de Yaoundé, le jeune Embiid se fait très vite remarquer grâce à son potentiel. Et quelques mois seulement après avoir commencé à jouer, l'adolescent s'envole pour l'Afrique du sud pour un camp d'été du championnat nord-américain "NBA Without Border" (NBA Sans Frontière, NDLR). C'est la première étape de l'ascension à l'étranger du jeune Camerounais.

Mais à Damas, plus d'une décennie plus tard, la fierté se mêle à la frustration de voir l'enfant du pays représenter une autre nation aux Jeux olympiques de Paris.

"Quand on voit qu'il n'est plus Camerounais, ça nous gêne", se désole Roger Dassi qui a entraîné Joel Embiid dans son enfance.

Le joueur de NBA a acquis les nationalités française et américaine, renonçant ainsi à son passeport camerounais.

"Devenir Américain?"

"On a besoin d'eux pour développer le basketball au Cameroun, c'est pour ça qu'on les entraîne. Tous nos enfants vont-ils devenir Américains ?", s'emporte Roger Dassi.

En marge d'une compétition de basket au Palais des sports de Yaoundé, Yves Tsala, ancien vice-président du club formateur d'Embiid, tempère.

Pour lui, "le message principal que sa réussite véhicule" est qu'elle "permet à tous les jeunes qui jouent ici de se dire qu'ils peuvent le faire". Il estime toutefois qu'Embiid "aurait eu plus d'impact à jouer pour le Cameroun".

"Il n'aurait pas eu le même résultat qu'avec les États-Unis sur le plan sportif" concède-t-il, mais grâce à lui l'équipe nationale aurait pu "changer de statut" et Embiid se serait "complètement inscrit dans la légende" dans son pays natal, affirme Yves Tsala.

"A côté de lui, il y a son entourage, il y a ses agents, il y a son club qui investit énormément. Tous ces gens doivent être rassurés par rapport à là où il va. Vu que le Cameroun c'était compliqué, il a envisagé d'autres possibilités".

De son côté, Claude Bessim Bene, entraîneur et arbitre de basket à Yaoundé, s'est également fait une raison.

"On aurait voulu qu'il joue pour le Cameroun, ça aurait fait une belle image pour notre pays. Mais on est content de savoir qu'un digne fils du pays représente le basketball camerounais et africain, c'est comme un ambassadeur", conclut-il.

