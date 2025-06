Les Émirats arabes unis ont signé un accord avec le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies pour apporter une aide alimentaire d'urgence de 25 millions de dollars aux personnes touchées par la crise au Soudan et au Soudan du Sud, a rapporté l'Agence de presse des Émirats (WAM).

L'aide sera fournie aux personnes directement touchées par la crise, notamment les réfugiés, les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les rapatriés touchés par la guerre, a déclaré l'agence dimanche.

Depuis la mi-avril 2023, l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) sont engagées dans une guerre qui a fait près de 15 000 morts et environ 8,5 millions de personnes déplacées et réfugiées, selon les Nations Unies.

L'accord a été signé au nom des Émirats arabes unis par Sultan al Shamsi, ministre adjoint chargé des affaires de développement international, et par Matthew Nims, directeur exécutif du bureau du PAM à Washington.

Extension aux pays voisins

Selon l'agence, quelque 17,7 millions de personnes au Soudan et 7,1 millions au Soudan du Sud sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë en raison de la guerre au Soudan.

Pour contribuer à atténuer cette crise, les Émirats arabes unis se sont engagés à verser une aide totale de 25 millions de dollars : 20 millions pour le Soudan et 5 millions pour le Soudan du Sud, a indiqué l'agence.

Mercredi, le PAM a déclaré que "alors que la crise soudanaise s'éternise, les retombées s'amplifient dans les pays voisins", ajoutant que "sur les plus de deux millions de personnes déplacées par la guerre qui vivent désormais en dehors des frontières du Soudan, plus de la moitié se trouvent au Tchad et au Soudan du Sud, des pays déjà aux prises avec une famine galopante".

En 2011, le Soudan du Sud s'est séparé du Soudan à la suite d'un référendum populaire.

