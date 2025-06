Les propos de Benjamin Netanyahu en faveur d'une poursuite des opérations militaires à Rafah sous une forme moins “intense” ont suscité l'indignation du Hamas.

“Les déclarations du terroriste Netanyahu concernant la poursuite de la guerre d’extermination confirment clairement son rejet de la résolution du Conseil de sécurité et des propositions du président américain Joe Biden”, a réagi le Hamas .

“La position de Netanyahu est à l’opposé de ce que l’administration américaine a tenté de faire valoir concernant la prétendue approbation de l’accord d’échange par l'occupation”.

Lire aussi

Guerre israélienne à Gaza : au moins 800 000 étudiants privés de leur droit à l’éducation

Il faut préciser que le plan en trois phases présenté par Biden prévoit la fin du conflit, la libération des otages et la reconstruction de Gaza.

“La première phase durerait six semaines. Voici ce qu’elle comprendrait : un cessez-le-feu complet, un retrait des forces israéliennes de toutes les zones peuplées de Gaza et la libération d’un certain nombre d’otages, dont des femmes, des personnes âgées, des blessés, en échange de la libération de centaines de prisonniers palestiniens”, a précisé Joe Biden lors de la présentation du plan pour un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu apparaît ainsi comme le préalable à la paix à Gaza.

Netanyahu, dans son entretien à la chaîne de télévision israélienne Channel 14, exclut toute idée de cessez-le-feu, conditionnant plutôt l'arrêt de l’offensive militaire israélienne à la” destruction du Hamas”.

Dans sa logique, la guerre se poursuit mais baisse tout simplement d'intensité.

"La phase intense des combats contre le Hamas est sur le point de se terminer (...) Cela ne signifie pas que la guerre est sur le point de se terminer mais la guerre dans sa phase intense est sur le point de se terminer à Rafah", a déclaré Netanyahu.

Le Hamas qui a dit approuver le plan de paix présenté par Biden a appelé l’administration américaine à “prendre la décision claire de cesser de soutenir le génocide global dont notre peuple est victime dans la bande de Gaza”.

Outre les États-Unis, “la communauté internationale et les pays actifs” sont invités “à travailler avec diligence pour forcer le gouvernement d'occupation fasciste à mettre fin à sa guerre contre notre peuple palestinien”, conclut le Hamas.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp