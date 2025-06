Par Nilosree Biswas

En Inde, cette année, les élections étaient un moyen crucial de déterminer si le nouveau gouvernement serait représentatif de l'ensemble des citoyens. Attention : ce n'est pas le cas.

Pays de 1,4 milliard d'habitants, l'Inde a connu un processus électoral complexe au cours des deux derniers mois. Une frénésie médiatique majoritaire a prédit (à tort) l'infaillibilité du Bharatiya Janata Party (BJP).

Le parti n'a pas atteint son objectif ambitieux de remporter plus de 400 sièges, n'en obtenant que 240 sur 573, et n'obtenant même pas la majorité pour la première fois en trois élections.

Les élections de cette année étaient avant tout un test décisif pour les valeurs fondamentales de l'Inde : l'égalité, la diversité, la laïcité et la pluralité. Autant d'éléments que la Constitution indienne a posés comme prémisses. Alors, quels résultats avons-nous obtenus ?

Le patriarcat

Le nouveau cabinet du Premier ministre Narendra Modi est composé de 72 ministres - 30 ministres, 36 ministres d'État et cinq ministres d'État indépendants.

Il n'est pas anormal que la majorité du cabinet de Modi soit composée d'hommes hindous de la caste supérieure. Au cours des dix dernières années, l'Inde est devenue plus patriarcale que jamais, bien que le régime au pouvoir, et en particulier Modi lui-même, se soit fait le "champion" de Nari Shakti (le pouvoir des femmes).

Mais comme le dit le proverbe, "la preuve du pudding, c'est qu'on le mange". Le cabinet de l'Union ne compte que six femmes, et les membres musulmans du cabinet brillent par leur absence.

Le BJP n'a présenté qu'un seul candidat musulman à Malappuram, dans le Kerela, M. Abdul Salam, qui a perdu.

Enfin, l'Alliance démocratique nationale (NDA), qui regroupe les partis politiques dirigés par le BJP, ne compte aucune représentation musulmane, et encore moins de femmes musulmanes. Cependant, tout espoir n'est pas perdu.

Lutter contre les stéréotypes

Cette année, une poignée de femmes musulmanes ont obtenu des sièges au sein du gouvernement indien, dont seulement deux au niveau fédéral. L'une d'entre elles est Iqra Hasan.

Hasan, qui vient de soumettre sa proposition de doctorat à la School of Oriental and African Studies (SOAS) de l'université de Londres, l'a emporté avec une marge de 69 116 voix. Elle a battu son plus proche concurrent, Pradeep Kumar du BJP, ainsi que 12 autres candidats masculins présentés par divers partis.

Hasan est issue d'une famille musulmane de propriétaires terriens de Kairana, dans l'Uttar Pradesh. Son défunt père, Chowdhury Munawar Hasan, a été à la fois membre de l'assemblée législative (MLA) et membre du parlement (MP).

Sa mère, Begum Tabassum Hasan, avait remporté des élections partielles en 2009. Mme Hasan a déclaré qu'elle avait été contrainte de se lancer dans la politique après l'arrestation de son frère Nahid en 2022, à la suite d'une fausse accusation, et que sa mère et lui avaient été inculpés en vertu de la loi sur les gangsters.

Sa victoire intervient dans un contexte où le BJP et d'autres groupes de droite perpétuent depuis longtemps l'image de femmes musulmanes sans éducation et dominées par leurs homologues masculins.

Hasan ne correspond certainement pas à ce stéréotype. Au contraire, il s'agit d'un jeune homme d'État très instruit qui s'est résolument engagé dans la politique pour apporter des changements.

L'autre femme musulmane qui a gagné au niveau fédéral est Sajda Ahmed, d'Uluberia, au Bengale occidental.

À ces victoires distinctes s'ajoute la victoire historique de Sofia Firdaus, candidate du Congrès national indien dans la circonscription de Barabati-Cuttack, dans l'État d'Odisha.

Sofia Firdaus est la première femme musulmane Odiya à devenir membre de l'assemblée législative de l'État depuis l'indépendance en 1947.

Firdaus, qui est titulaire d'un diplôme universitaire en génie civil et diplômée de l'Indian Institute of Management (IIM), s'est présentée à l'élection après que son père, Mohammad Moquim, député au Congrès, a été inculpé dans une affaire judiciaire, quelques jours avant l'ouverture du scrutin.

Entrées en politique dans des situations compliquées, puis victorieuses, les trois responsables sont des femmes musulmanes autonomes qui ont déjà prouvé que les idées fausses largement répandues à leur sujet étaient erronées.

Leurs histoires témoignent de la confiance nécessaire pour affronter le puissant parti au pouvoir.

Ces victoires marquent également, espérons-le, la fin d'une réaction particulièrement virulente à l'encontre de la population musulmane de l'Inde, tant sur le plan physique que psychologique.

Et leur arrivée au gouvernement arrive à point nommé pour contrer le majoritarisme, les résultats des élections ayant montré que la subversion est "possible" même dans le climat actuel.

Sinon, comment un "Pappu" (petit nom en hindi, perçu comme naïf, innocent, en l'occurrence insinué comme inutile) pourrait-il devenir le leader unanime de l'opposition représentant tous les Indiens au Parlement ?

Un regard vers le passé Il est intéressant de noter que lors de ces élections générales, le Premier ministre Narendra Modi a comparé son mandat à celui du premier dirigeant de l'Inde, Jawaharlal Nehru, le seul autre Premier ministre à avoir dirigé le pays pendant trois mandats consécutifs.

La transformation du "loser" politique de la cinquième génération, Rahul Gandhi, issu de la famille politique la plus puissante et la plus critiquée, en leader incontesté des opprimés, se réinventant en vainqueur, est également une réminiscence du passé.

Lors de la campagne électorale, Gandhi a lutté contre les divisions et le sectarisme en prononçant des discours inspirants tels que "Nafrat ke bazaar mein Mohabbat ki dukan (un magasin qui vend de l'amour sur le marché de la haine)" et en menant deux des plus longues marches à travers le pays - Bharat Jodo Yatra (Bharat Jodo signifie "unir l'Inde") et Bharat Jodo Nyay Yatra - au cours de ces deux dernières années.

Immense succès, ces marches ont été saluées et rejointes par des millions de personnes de toutes classes, castes et religions, défiant la peur, recréant l'inclusion et l'action pour le peuple.

Moins de deux mois après sa dernière marche, Gandhi est devenu le chef de l'opposition, un rôle extrêmement important dans une démocratie.

De son côté, il dispose d'une petite ligue de parlementaires musulmans, 24 pour être précis, dont Iqra Hasan et Sajda Ahmed, qui apparaîtront dans l'opposition lorsque les sessions de la Lok Sabha commenceront.

Contextualiser la représentation musulmane Les musulmans faisaient autrefois partie intégrante du tissu politique de l'Inde, même si la politique et la participation des musulmans de l'Inde indépendante n'étaient pas simplistes.

La participation au gouvernement de l'Inde nouvellement formée s'est faite dans la foulée de la colossale Partition.

"Le traumatisme de la communauté musulmane après la partition est souvent comparé à celui qu'elle a subi au moment de l'effondrement de l'empire moghol", écrit Balraj Puri, l'un des plus éminents journalistes et commentateurs politiques depuis l'indépendance.

"Mais à cette époque, la communauté a conservé son estime de soi et la bienveillance de ses compatriotes. La preuve en est qu'un musulman a été accepté par l'ensemble de la nation comme symbole et leader de la première guerre d'indépendance en 1857."

Puri fait ici référence à l'acceptation unanime du leadership musulman et à la lecture du dernier empereur moghol Bahadur Shah Zafar dans la première guerre d'indépendance (1857) contre les colonisateurs britanniques, suivie de ses conséquences.

Au cours des cent années suivantes, la partition s'est produite, entraînant un déplacement insondable d'hindous, de musulmans et de sikhs de part et d'autre des frontières.

Au-delà de cette perte irremplaçable, une fois que l'Inde est devenue une nouvelle nation, la question de la réalité politique et de la représentation des musulmans indiens s'est posée.

Confrontés à des questions de loyauté envers lesquels ils ont choisi de ne pas partir, inquiets et incertains quant à leur avenir, l'existence des musulmans indiens s'est trouvée soudainement en péril.

Après des décennies, le fantôme de la morosité et de l'incertitude est revenu les hanter au cours de la dernière décennie, lorsque le BJP est arrivé au pouvoir avec une victoire écrasante en 2014, transformant le paysage politique de l'Inde.

Les dix prochaines années se traduiront par la marginalisation des musulmans dans le domaine public, la montée d'une rhétorique de division et le déchaînement de la violence à leur encontre. Malheureusement, il n'y a pas eu de leader charismatique pour les sortir de cette situation.

La dernière fois que les musulmans ont ressenti un tel désespoir politique, en 1947, ils ont eu Maulana Abul Kalam Azad, décrit comme la "figure solitaire et tragique" de la politique musulmane en Inde.

Selon Puri, Azad a prononcé un "discours touchant et inspirant" lors de la convention musulmane de Delhi, le 4 novembre 1947.

Dans ce discours, il a appelé les musulmans indiens à "prendre l'engagement que ce pays est le nôtre, que nous lui appartenons et que les décisions fondamentales concernant son destin resteront incomplètes tant que nous n'y participerons pas".

Il a ajouté qu'il n'y avait de place ni pour "la lâcheté ni pour la frénésie chez un musulman". À la suite de ce discours, Nehru, l'architecte laïque de l'Inde indépendante, s'est montré très vigilant.

Lors des premières élections générales de 1952, le nombre de députés musulmans s'élevait à 25.

Selon l'historien Mushirul Hassan, les musulmans ont longtemps été alignés sur le parti du Congrès, offrant leur soutien au laïc Nehru lorsqu'il était au pouvoir. Les candidats musulmans du parti ont souvent remporté les plus grands succès électoraux dans l'Uttar Pradesh, l'État le plus peuplé du pays.

Au fil des décennies, le Congrès a continué à présenter des candidats musulmans. Les chiffres ont atteint un niveau record de 49, soit 9 %, en 1980, puis 45 en 1984, avant de redescendre et de ne jamais franchir la barre des 40 jusqu'à aujourd'hui.

Aujourd'hui, les chiffres ont atteint un nouveau plancher de 4,42 %, aucun député musulman ne faisant partie de la coalition NDA au pouvoir.

Les 24 candidats musulmans élus sont issus de l'opposition, le Congrès comptant neuf musulmans, suivis par d'autres. Selon le dernier recensement de 2011, les musulmans représentent 14 % de la population du pays.

Perspectives d'avenir Bien qu'il n'y ait toujours pas de représentation musulmane au sein du cabinet, le changement est en marche. Pour la première fois en dix ans, le BJP n'a pas remporté la majorité des 272 sièges.

L'Uttar Pradesh, l'État souvent considéré comme celui qui a "changé la donne", a accordé plus d'importance aux questions de vie telles que la pauvreté, l'emploi, la sécurité des femmes et les infrastructures, abandonnant la rhétorique de l'hyper religiosité.

Cela n'a jamais été aussi évident que dans la circonscription de Faizabad, qui a été remportée par le parti Samajwadi.

Pour les non-initiés, Ayodhya, la ville du temple, fait partie de la circonscription de Faizabad. C'est là que Modi a inauguré le temple de Ram au début de l'année, sur le site de l'ancienne mosquée Babri.

Avant les élections, le BJP considérait le temple comme l'une de ses plus grandes réalisations. Mais l'économie l'a emporté sur la politique religieuse lors de ces élections, montrant que l'inimaginable peut se produire et que la réalité est multiple.

La représentation des musulmans au sein du gouvernement indien est-elle donc trop sombre ?

Pas vraiment pour les 24 membres hétéroclites qui font partie de l'opposition dirigée par un homme qui a montré que le changement est possible en dépit de tous les obstacles. Pour les autres, l'avenir nous le dira.

