Le ministère marocain des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué, consulté par Anadolu, que "l'aide consiste en 40 tonnes de matériel médical et comprend des équipements pour le traitement des brûlures, des opérations chirurgicales d'urgence, des soins orthopédiques et des fractures, ainsi que des médicaments de base".

Le ministère a souligné que "ces matériels médicaux sont destinés aux adultes, ainsi qu'aux enfants".

"Le roi du Maroc, président du Comité Al-Qods (affilié à l'Organisation de la coopération islamique), a aimablement financé une grande partie de cette aide de son propre argent", lit-on de même source.

Selon le ministère des Affaires étrangères, l'aide marocaine sera acheminée via le passage d'Abou Karm Salem, soit la même voie empruntée lors du processus d'acheminement de l'aide alimentaire au cours du dernier mois du Ramadan.

La même source a souligné que "ces opérations humanitaires d'envergure au bénéfice de la population palestinienne confirment l'engagement du roi du Maroc en faveur de la cause palestinienne".

Le roi du Maroc avait précédemment ordonné, lors du Ramadan dernier, d'envoyer des aides humanitaires aux habitants de la bande de Gaza et de la ville de Jérusalem.

Depuis le 7 octobre, près de 37 600 Palestiniens ont été tués à Gaza, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 86 000 autres ont été blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Plus de huit mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines au milieu d’un blocus paralysant l'accès à la nourriture, à l'eau potable et aux médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice, dont le dernier arrêt a ordonné à Tel-Aviv de suspendre immédiatement ses opérations militaires dans la ville méridionale de Rafah, où plus d'un million de Palestiniens avaient cherché refuge avant son invasion le 6 mai.

