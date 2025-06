A quand le rapatriements des biens culturels pillés du Togo ?

La question du rapatriement des biens culturels lors de la période coloniale intéresse de plus en plus. Le Ghana ou encore le Bénin ont initié le processus pour faire revenir ces biens. Au Togo, par exemple, ils sont des milliers à être répertoriés et l'opinion se demande à quand leur retour?