Le Chef de l'État congolais a été élevé à la Dignité de Grand-Croix dans l'Ordre National du Tchad, lundi 24 juin 2024, au cours d’un dîner d'État offert en son honneur par son homologue Mahamat Idriss Deby Itno.

Désigné par la Communauté Économique des États d'Afrique Centrale (CEEAC) comme facilitateur du processus de transition au Tchad après la mort tragique du maréchal Idriss Deby Itno en 2020, le président Congolais a œuvré à l’apaisement des tensions entre les parties prenantes à ce processus.

Il a notamment joué un rôle crucial dans le retour d’exil de l’opposant Succès Masra et d’autres acteurs politiques grâce à la signature des Accords de principe à Kinshasa.

Le président congolais a reçu une décoration et une rue sera nommée en son honneur pour sa contribution à la transition politique au Tchad, selon la diplomatie tchadienne.

Pour Félix Tshisekedi, ce succès ne saurait être attribué à un seul individu, mais à la synergie des efforts conjugués de tous les acteurs impliqués, du gouvernement tchadien aux citoyens, en passant par les institutions régionales et internationales.

"J’ai eu le privilège de travailler aux côtés de leaders dévoués et de citoyens résolus à faire prévaloir l'intérêt national au-dessus des divergences. Cet état d'esprit s'est illustré, dans le chef des Autorités de transition, par plusieurs initiatives courageuses et salvatrices, notamment : la levée des mesures de suspension contre un nombre de partis politiques ; la prise de la mesure de la grâce présidentielle en faveur des personnes condamnées ; la promulgation de la Loi d'amnistie ; le retour des exilés politiques et leur intégration dans les institutions de transition, etc.," a fait remarquer Félix Tshisekedi au cours de cette cérémonie.

Pour rappel, Masra avait fui le pays à la suite de la sanglante répression d'une manifestation contre le pouvoir de transition du 20 octobre 2022.

L’ex-opposant avait quitté clandestinement le Tchad une dizaine de jours après la répression qui a fait entre 75 et plus de 200 morts, selon des sources divergentes.

Succès Masra était rentré au Tchad le 3 novembre après une année d’exil, suite à un accord avec les autorités.

