Israël poursuit ses bombardements sur Gaza après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que la "phase intense" de la guerre touchait à sa fin, alors que les États-Unis ont exhorté leur allié à éviter une nouvelle escalade le long de la frontière libanaise.

Israël a tué cinq personnes, dont quatre enfants, et en a blessé au moins dix après avoir frappé une maison dans le centre de Gaza, ont indiqué des responsables hospitaliers.

Les morts et les blessés ont été transportés du camp de Maghazi à l'hôpital des Martyrs d'Al Aqsa, à Deir al-Balah, a rapporté un journaliste de l'Associated Press. Les morts ont été amenés à l'hôpital et déposés à la morgue. Les autorités ont indiqué que les enfants étaient âgés de 4, 9, 13 et 16 ans.

Des membres de la famille d'Ismail Haniyeh, chef du groupe Hamas, dont sa sœur, ont également été tués lors d'une frappe aérienne israélienne sur leur maison dans l'ouest de la ville de Gaza, ce mardi.

Selon des sources médicales, au moins 10 membres de la famille Haniyeh ont été tués lors d'une frappe aérienne israélienne sur leur maison dans le camp de réfugiés de Beach. Le 10 avril dernier, Haniyeh a perdu trois de ses fils dans une frappe aérienne israélienne sur leur voiture dans le camp de Beach.

Raids sur des écoles

Au moins 11 Palestiniens ont été tués dans des frappes aériennes israéliennes sur des écoles de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) à Gaza, selon l'agence de presse officielle palestinienne WAFA.

L'armée israélienne a bombardé le camp de réfugiés d'al-Shati et deux écoles de l'UNRWA utilisées comme centres d'hébergement dans le district d'al-Daraj lors d'attaques sur Gaza tout au long de la nuit, selon le rapport.

L'armée a, également, poursuivi ses attaques à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ajoutant qu'un jeune homme a été tué et que de nombreuses personnes ont été blessées dans l'ouest de la ville.

L’agence WAFA indique qu'Israël a également bombardé la ville de Khan Yunis, dans le sud, et que la plupart des personnes tuées lors des attaques nocturnes étaient des femmes et des enfants.

Guerre génocidaire

Israël, faisant fi d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies exigeant un cessez-le-feu immédiat, a fait l'objet d'une condamnation internationale en raison de la poursuite de son offensive brutale sur Gaza depuis l'attaque du 7 octobre de l'année dernière par le groupe de résistance palestinien Hamas.

Depuis, plus de 37 600 Palestiniens ont été tués à Gaza, dont la majorité des femmes et des enfants, et plus de 86 000 autres ont été blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Plus de huit mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines et soumises à un blocus empêchant l’entrée de la nourriture, de l'eau potable et des médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice, dont le dernier arrêt lui a ordonné de mettre immédiatement fin à son opération militaire dans la ville méridionale de Rafah, où plus d'un million de Palestiniens s'étaient réfugiés pour échapper à la guerre avant d'être envahis le 6 mai.

