Par Sylvia Chebet

La pandémie de Covid-19 a été plus qu'une simple catastrophe sanitaire mondiale. Elle a constitué une courbe d'apprentissage abrupte pour tout le monde, en particulier pour ceux qui se sont retrouvés à l'arrière-plan du déploiement des vaccins par les géants pharmaceutiques alignés sur une poignée de pays qui ont tiré les ficelles, au sens propre comme au sens figuré.

Fort de cette expérience, le Kenya est déterminé à éliminer toute possibilité de dépendance extérieure à l'avenir.

Le pays d'Afrique de l'Est a rejoint l'Institut international du vaccin (IVI) en tant qu'État membre en juin dernier, une occasion que le président William Ruto a saluée comme un pas décisif vers l'autonomie dans un aspect essentiel des soins de santé.

M. Ruto, qui a hissé le drapeau kenyan lors de la cérémonie d'adhésion au siège de l'agence des Nations unies à Séoul, en Corée du Sud, a déclaré que le Kenya avait tiré les leçons de la difficulté d'accès aux vaccins lorsque la pandémie faisait rage.

"Le temps est venu pour l'Afrique d'actualiser sa souveraineté en matière de santé en se libérant de sa dépendance à l'égard de cadres non viables et en accélérant les initiatives visant à devenir autosuffisante en matière de production de vaccins", a-t-il déclaré.

Susan Nakhumicha, ministre kenyane de la santé, a déclaré que l'adhésion à l'IVI contribuerait grandement à renforcer les capacités du pays en matière de recherche, de développement et de fabrication de vaccins sûrs, efficaces et abordables.

"En outre, le Kenya sera en mesure de s'affranchir de l'aide des donateurs en devenant autonome en matière d'approvisionnement en vaccins", a-t-elle déclaré à TRT Afrika.

Transferts de technologie

En tant qu'État membre, le Kenya a désormais accès au vaste réseau mondial de fabricants de l'IVI et peut bénéficier de transferts de technologie de la part de producteurs réputés.

Au cours de la cérémonie marquant la ratification par le pays du traité de l'IVI, le président Ruto a souligné la nécessité de permettre un accès universel aux vaccins, indépendamment de la nationalité et du statut.

"En termes de production et d'approvisionnement en vaccins, personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas", a-t-il déclaré.

Pour sa part, le directeur général de l'IVI, Jerome Kim, a affirmé l'engagement de son agence à construire un écosystème de vaccins solide et durable qui fasse progresser la science, prévienne les maladies et sauve des vies.

"Lorsque nous pensons à la sécurité des vaccins, elle doit être intentionnelle, responsabilisante et inclusive", a-t-il déclaré.

Le ministère de la santé indique que l'IVI collaborera avec son partenaire de fabrication, le Kenya BioVax Institute, et son partenaire de recherche, le KEMRI, pour remplir les mandats de surveillance des maladies, de production de données probantes, de transfert de technologies et de mise à l'échelle.

Les trois partenaires coordonneront également les essais cliniques, fourniront une assistance technique pour la préqualification par l'OMS et superviseront la commercialisation de leurs produits.

Le président Ruto a exhorté l'IVI à continuer de repousser les "limites de l'innovation" afin de renforcer les efforts de recherche et de développement du continent et de mettre en place des systèmes de santé résilients.

Cibler les vaccins

Grâce à ces capacités de bout en bout, le ministre de la santé est convaincu que le Kenya sera mieux préparé à la prochaine épidémie de maladies évitables par la vaccination, qu'il s'agisse d'une épidémie ou d'une pandémie.

Les vaccins contre le choléra, la rougeole, la rubéole et la typhoïde sont parmi ceux qui sont ciblés pour la production.

"Cela permettra d'améliorer la prestation des soins de santé primaires au Kenya et de soutenir de manière adéquate la prévention des maladies", a déclaré M. Nakhumicha.

Récemment, les nouveau-nés et les bébés plus âgés du Kenya ont été exposés à la suite d'une pénurie nationale de vaccins essentiels, notamment contre la rougeole, la rubéole, la poliomyélite orale, le tétanos et la diphtérie, et le BCG.

Le ministère de la santé a déclaré qu'il avait depuis acheté des vaccins d'urgence pour une valeur de 9,6 millions de dollars américains et qu'il avait l'intention de les livrer à tous les établissements de santé ce mois-ci.

À l'avenir, la production locale de vaccins garantira un approvisionnement constant, évitant ainsi des pénuries potentiellement mortelles.

"Il a été démontré que le moyen le plus sûr de prévenir les maladies est l'immunisation, et nous ne pouvons y parvenir que si nous investissons dans les vaccins", a déclaré M. Nakhumicha.

Plaque tournante régionale

Le Kenya entend devenir la plaque tournante régionale pour les produits et technologies de santé spécialisés, en particulier les vaccins pour les enfants et les adolescentes et la vaccination maternelle.

Le ministère de la santé estime que les pays de la Communauté d'Afrique de l'Est représentent un marché important de plus de 150 millions de doses par an pour les vaccins essentiels destinés aux enfants, aux adolescentes et aux mères.

Les experts en santé prévoient qu'avec un taux de natalité en hausse de plus de 2,3 % par an, la demande de vaccins augmentera.

Le Kenya met en place une installation de remplissage et de finition de taille moyenne à BioVax, la première production commerciale étant envisagée entre 2026 et 2027.

"Un projet typique prévoit plus de 50 millions de dollars d'investissements dans les infrastructures pour les essais cliniques", a déclaré M. Nakhumicha à propos des investissements étrangers directs des fabricants mondiaux qui mènent des essais cliniques pour les vaccins au Kenya.

En outre, la production locale de vaccins signifie que les scientifiques, les chefs de projet et le personnel technique et administratif du Kenya et du reste de l'Afrique trouveront des possibilités d'emploi.

