Par Pauline Odhiambo

Si l'émotion avait un visage et une couleur, à quoi ressemblerait-elle ? Lumineuse et joyeuse ou terne et morose ?

Pour l'artiste sud-africain Jason Langa, l'émotion est de couleur bleue - pas du genre "j'ai le blues", mais d'une manière joyeuse, "je fais de mon mieux".

"J'utilise beaucoup de tons de peau bleus dans mes peintures pour créer un sentiment de proximité", explique Jason Langa à TRT Afrika.

"Le fait de savoir que chaque personne réagit de manière unique à une couleur particulière ajoute une couche d'attrait émotionnel à mon travail et me permet d'établir un lien avec les gens au-delà du niveau visuel."

Selon M. Langa, les nuances de bleu dans ses peintures capturent l'essence des êtres humains qui font face à divers défis et s'adaptent à des changements spécifiques dans leur vie.

Capturer la nostalgie

La principale source d'inspiration de Mme Langa est la capacité de l'être humain à rester optimiste dans les moments difficiles.

"Dernièrement, j'ai été inspiré par les saisons de la nature en comparaison avec les saisons de la vie, car je pense qu'elles sont très similaires", explique l'artiste de 27 ans.

"Lorsque vous vous trouvez dans une saison sans éclat, comme l'hiver, vous pouvez ressentir ce sentiment de perte. Mais lorsque les fleurs s'épanouissent au printemps et en été, c'est le retour à l'abondance et à un sentiment de restauration".

Les nuances de bleu dans les peintures à l'huile et à l'acrylique de Langa créent un lien émotionnel entre son art et le spectateur, qui est incité à imaginer un monde où les choses s'améliorent constamment.

M. Langa ajoute que le fait d'être sensible aux changements de saison et de s'adapter en conséquence à la myriade de teintes de la vie est l'expérience relatable que son art tente d'incarner.

"Capturer la nostalgie attachée à chaque saison nous rappelle qu'il faut profiter de la paix et du bonheur que l'on éprouve à un moment donné, car cela aussi passera", explique l'artiste basé à Johannesburg.

"Au milieu des bleus dominants que j'utilise dans beaucoup de mes peintures, j'infuse également des images de feuilles et d'autres verdures qui représentent la croissance et la patience à travers chaque saison.

Les dessins animés comme amis

Comme la plupart des artistes, Langa a découvert son côté créatif dès l'enfance. Enfant introverti, il dessinait souvent ses dessins animés préférés pour se faire des amis.

"En voyant mes dessins, les enfants de mon âge s'empressaient de me parler de Ben 10 et d'autres personnages de dessins animés que je pouvais dessiner", se souvient-il.

"Et un jour, lorsque notre professeur d'art au lycée nous a parlé de la vente d'une peinture pour 30 000 rands (1 600 dollars américains), j'ai commencé à envisager sérieusement de faire carrière dans l'art."

Après le lycée, Langa a suivi une formation de trois ans en gravure auprès d'une organisation appelée Artist Proof Studio.

Depuis, il a aiguisé ses talents de dessinateur au crayon, devenant progressivement un expert en la matière et explorant différentes formes d'art. Il a officiellement lancé sa carrière artistique en 2020.

Interpréter les sentiments

"J'avais l'habitude de ne faire que des dessins au crayon et j'étais tellement bon dans ce domaine qu'un jour j'ai décidé de me lancer un défi et de prendre un pinceau à la place", explique M. Langa à TRT Afrika.

"Comme j'aime parler aux gens et m'engager dans des conversations significatives, beaucoup de ces interactions inspirent mes peintures".

La plupart des œuvres de Langa représentent des personnes qui lui sont proches. Parfois, des inconnus ou des connaissances de son cercle social apparaissent sur sa toile.

"Quelque chose dans la personne ou dans la conversation que j'ai eue avec elle me reste en mémoire longtemps après l'avoir rencontrée", explique M. Langa.

"Les médias sociaux jouent également un rôle dans mon inspiration visuelle, car c'est là que de nombreuses personnes partagent leurs moments de bonheur, que j'essaie de refléter dans mes peintures."

Comme beaucoup d'artistes, Langa est confronté à un blocage créatif lorsqu'il peint, un défi qu'il surmonte en communiant avec la nature.

"Le processus est intuitif. Je commence par esquisser le concept sur la toile et je laisse ensuite libre cours à ma créativité", explique-t-il.

"Parfois, je suis bloqué, et c'est à ce moment-là que j'ai besoin d'aller dehors pour me réinspirer. En général, lorsque je reviens à la peinture, j'ai trouvé une meilleure façon d'interpréter le sentiment que j'essaie d'exprimer sur la toile."

Une reconnaissance croissante

L'art de Langa a été présenté dans le magazine Glamour South Africa. En 2021, il a travaillé avec 14 autres artistes pour rendre hommage à l'essayiste, musicien et icône de la libération Nokutela Mdima-Dube.

"Le projet est le fruit d'une collaboration entre 15 artistes qui utilisent différents moyens d'expression. Chacun d'entre nous a créé son interprétation de cette figure féminine à l'aide d'images de référence", explique-t-il.

Le magazine Iqhawe a également présenté l'art de Langa cette année, aux côtés d'œuvres de divers photographes, directeurs de création et autres artistes visuels. Plusieurs autres organisations internationales ont exposé ses œuvres.

Le fait d'être reconnu comme un artiste émergent au niveau national et international a renforcé la confiance de Langa et l'a encouragé à peindre davantage d'œuvres faisant appel à l'émotion humaine. Sa dernière œuvre, intitulée "Golden Nostalgia", s'inspire des couchers de soleil hivernaux de Johannesburg et fait l'objet de deux expositions dans la ville.

"L'inspiration pour cette œuvre m'est venue alors que je me rendais dans un magasin pour acheter des fournitures artistiques. J'ai vu le coucher de soleil hivernal, qui m'a donné de l'espoir, me rappelant un moment où je n'étais pas dans un bon état d'esprit", explique-t-il à TRT Afrika.

"Il est important de se tenir et de se ressaisir dans toute situation difficile, car les choses ne peuvent que s'améliorer. Dans le monde bleu de Langa, l'issue est toujours thérapeutique.

