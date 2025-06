Par Pauline Odhiambo

Stephen King, romancier américain à succès d'une prolixité stupéfiante, a un jour attribué son œuvre à un régime strict consistant à écrire au moins 2 000 mots par jour, sans tenir compte des week-ends ou des jours fériés.

En 2023, le romancier, poète et scénariste kényan primé Alexander Nderitu a établi un nouveau record d'édition en Afrique en publiant le plus grand nombre de livres d'un seul auteur en une année.

L'exploit de cet homme de 45 ans a été préparé pendant une vingtaine d'années et a couvert la quasi-totalité de sa carrière d'écrivain. Il n'en avait pas conscience jusqu'à ce qu'un coup du sort lui fasse découvrir les possibilités infinies de sa créativité.

Scénarios inachevés

En 2021, une expérience mettant sa vie en danger a galvanisé la détermination d'Alex à publier dix livres en un an.

"J'étais atteint de la maladie de Covid et, ironiquement, j'ai été admis dans l'hôpital où je suis né. Je me suis retrouvé dans ce lit d'hôpital et j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour de la question, car je pensais que j'allais mourir", raconte-t-il à TRT Afrika.

"Je ne pensais qu'aux scénarios inachevés sur lesquels j'avais travaillé pendant plus de 20 ans. Je me suis donc promis de publier le plus grand nombre possible de mes textes si je me rétablissais".

Alex n'a pas seulement survécu pour raconter l'histoire de sa rencontre avec le virus, il a aussi redémarré sa carrière.

La procrastination et le syndrome de la page blanche ont disparu. Il s'est fixé l'objectif ambitieux de terminer au moins un livre par mois.

Comme par magie, Alex s'est mis à enchaîner les ouvrages, achevant des scénarios qu'il avait commencés il y a longtemps mais qu'il n'avait jamais pu mener à bien ou reprenant des projets qui lui avaient déjà valu des éloges.

"Hannah and the Angel est une courte pièce comique qui a remporté un prix de la Theatre Company en 2004. J'ai pensé que je pourrais la compléter et en faire un livre, ce que j'ai fait en 2023", explique Alex.

"La nouvelle version est en deux volumes, orientée vers le hip-hop, et inclut des concepts de battle rap. Je suis en pourparlers avec une troupe de théâtre pour la mettre en scène prochainement".

Un autre de ses ouvrages est Kenyan Theatre : The Good, The Bad, and the Ugly, un long traité critique basé sur un article du même nom publié pour la première fois en 2014.

"Cet article est mon plus lu, dans lequel je demande pourquoi il n'y a pas de pièce de théâtre majeure sur la défunte écologiste kényane prix Nobel de la paix Wangarĩ Maathai", explique Alex à TRT Afrika.

"Si l'Afrique du Sud peut avoir une comédie musicale sur Winnie Mandela et le Nigeria sur (le musicien) Fela Kuti, Maathai, la première femme d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale à avoir obtenu un doctorat, devrait avoir au moins une grande pièce sur sa vie". Son désir de voir une pièce sur Maathai était si intense qu'il en a écrit une lui-même en 2021.

La vie rencontre la fiction

The Talking of Trees, une pièce basée sur la vie et l'époque de Maathai, s'étend sur huit actes au lieu de la structure standard en trois actes.

Alex, qui a mis trois ans à terminer la pièce, a choisi un format plus long "parce qu'elle a eu une vie bien remplie et colorée".

La lauréate du prix Nobel Maathai, fondatrice du Green Belt Movement et de la Campagne pour un million d'arbres du PNUE, est à l'origine d'une vague de plantation d'arbres au Kenya, en s'attaquant aux promoteurs immobiliers désireux de s'emparer de la forêt de Karura, une réserve urbaine de 2 500 acres située dans la capitale, Nairobi.

The Talking of Trees a d'abord été publié en livre de poche en 2021, après que les projets de mise en scène de la pièce ont été suspendus pour une durée indéterminée en raison de la pandémie.

"Bien que The Talking of Trees soit basé sur des événements réels, il est important de noter qu'il s'agit d'une œuvre de fiction. Dans ma pièce, le président (Daniel Toroitich arap) Moi rappe après avoir gagné les élections", explique Alex.

"La pièce ne se termine pas non plus par la mort de Maathai ; elle ne fait que révéler la profondeur de son héritage".

Débuts avec le numérique

Alex a écrit son premier roman, When the Whirlwind Passes, en 2001. Ce roman policier n'était disponible que sous forme de livre électronique jusqu'à sa sortie en livre de poche en 2022.

"Je voulais devenir un auteur de thrillers comme Frederick Forsyth ou Jeffrey Archer. Mais au début des années 2000, il n'y avait qu'environ cinq éditeurs de renom au Kenya, et tous étaient spécialisés dans la publication de manuels scolaires et d'autres documents académiques", explique Alex, qui a étudié les technologies de l'information, à TRT Afrika.

"En travaillant dans l'informatique, je me suis rendu compte que peu de gens étaient au courant de l'existence des livres numériques à l'époque. J'ai donc décidé de publier mon premier roman sous forme de livre électronique".

Romancier, poète, dramaturge et écrivain critique, la bibliographie d'Alex comprend 15 œuvres littéraires, dont beaucoup ont été publiées dans trois dialectes kényans et traduites en arabe, en chinois, en tchèque, en français, en japonais et en suédois.

En 2017, un quotidien kényan l'a classé parmi les "40 meilleurs hommes de moins de 40 ans" du pays. Deux ans plus tard, le scénario de Hannah and the Angel figure sur la liste des finalistes d'un concours d'écriture théâtrale organisé en Afrique du Sud. Un extrait du manuscrit de The Talking of Trees - intitulé "Freedom Corner" - a terminé deuxième au concours IHRAF African Human Rights Playwriting Prize en 2021. L'année suivante, la nouvelle d'Alex, The Hummingbird, a remporté la troisième place au Share Africa Climate Change Fiction Awards.

Les autres livres d'Alex publiés en 2023 comprennent The Stacy Walker Interview, King Bure Is Dead !, A Body Made For Sin, What's Wrong With This Picture, Yuppies, et This Time With Feeling : Essais sur le théâtre.

Son conseil aux écrivains en herbe ? : "Vous pouvez poursuivre une carrière d'écrivain si vous avez des convictions et si vous sentez que c'est important pour votre existence. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait pour la célébrité, l'argent ou le prestige".

