L'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a appelé à la retenue après les manifestations contre la hausse des impôts qui ont fait au moins cinq morts et plus de 90 blessés mardi dans ce pays d'Afrique de l'Est.

Dans un communiqué publié mardi, M. Kenyatta, qui a été le quatrième président du Kenya de 2013 à 2022, a exhorté l'administration de son successeur, M. William Ruto, à "écouter le peuple".

M. Ruto a qualifié les événements de mardi de "trahison" et a promis une réponse rapide et décisive, affirmant que les "manifestations violentes" étaient "organisées et financées par des personnes dangereuses".

Le gouvernement kenyan a déployé l'armée pour contenir les manifestations, qui devraient se poursuivre dans le courant de la semaine.

L'Union africaine a appelé à une solution pacifique.

Plus de taxes

Le président Ruto cherche à introduire davantage de taxes sur les serviettes hygiéniques, les téléphones portables et les motos importés, ainsi qu'à imposer des taxes sur les terres cédées dans le cadre de programmes de fiducie familiale.

M. Ruto, qui a élaboré un budget record de 3 900 milliards de shillings, soit 30 milliards de dollars américains, pour l'exercice 2024/2025, affirme que le Kenya a besoin de plus de recettes pour éviter une dépendance excessive à l'égard des emprunts