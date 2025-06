Par Sylvia Chebet

Sur le terrain de jeu toujours plus vaste des guerres et des conflits, les enfants constituent souvent la première ligne de vulnérabilité, subissant les conséquences physiques et psychologiques de décisions auxquelles ils n'ont rien à voir.

Le 11 juin, qui marquait la première Journée internationale du jeu des Nations unies, n'était peut-être qu'un événement du calendrier parmi d'autres dans la vie de millions d'enfants piégés dans des zones de conflit du monde entier, notamment en Palestine, au Soudan, en République démocratique du Congo, en Ukraine et au Myanmar.

Catherine Russel, directrice générale de l'UNICEF, considère cette initiative comme une tentative de faire en sorte que les enfants "sentent quelque peu qu'ils peuvent être des enfants, même au milieu de grandes difficultés". Les statistiques illustrent l'ampleur de la tâche.

Un rapport des Nations unies sur le sort des enfants dans les zones de conflit souligne les niveaux extrêmes de violence à leur encontre tout au long de l'année 2023, avec un nombre sans précédent de morts et de blessés signalés dans le territoire palestinien, au Soudan et au Myanmar.

Les organisations humanitaires ont enregistré des décès massifs d'enfants dans des guerres dont ils ignorent tout. Ceux qui survivent portent des cicatrices physiques et mentales qui pourraient les tourmenter toute leur vie.

Les ravages de la guerre

À Gaza, l'ONU estime que plus de 15 500 enfants ont été tués depuis qu'Israël a commencé son assaut sur le territoire assiégé le 8 octobre 2024.

Virginia Gamba, représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour les enfants et les conflits armés, a déclaré que les forces israéliennes avaient été mises à l'index pour avoir tué et mutilé des enfants et attaqué des écoles et des hôpitaux.

Outre la menace constante des bombardements israéliens et des combats terrestres, les civils de Gaza luttent quotidiennement pour trouver des produits de première nécessité tels que de l'eau pour boire, cuisiner et nettoyer.

Plus de 3 500 enfants qui ont jusqu'à présent survécu aux bombes et aux balles risquent toujours de mourir de malnutrition.

Au Soudan, environ 500 enfants ont été tués et plus de 700 blessés dans les tirs croisés entre l'armée soudanaise en guerre et les forces paramilitaires de soutien rapide.

L'ONU a recensé 85 attaques contre des écoles et des hôpitaux depuis que les combats ont éclaté à Khartoum le 15 avril 2023. L'UNICEF décrit le Soudan comme l'un des endroits les plus durs au monde pour les enfants.

Les données indiquent qu'environ 19 millions d'écoliers risquent d'être privés d'éducation, ce qui a de graves conséquences sur leurs perspectives d'avenir. La plupart des écoles du Soudan sont devenues des abris pour les quelque huit millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays.

Guérison psychologique

Amal Adam Hassan, qui a fui Khartoum pour se réfugier à Kosti, enseigne aujourd'hui dans l'une de ces écoles, où les enfants vivent avec des centaines d'autres personnes déplacées.

"Ce n'est plus comme avant dans les salles de classe", explique-t-elle à TRT Afrika. "Nous ne nous concentrons pas sur le programme, mais sur le bien-être mental des enfants.

Avec le soutien du Conseil norvégien pour les réfugiés, Amal a suivi un cours sur l'enseignement en temps de crise. Elle a ainsi acquis les compétences nécessaires pour s'occuper d'enfants marqués par le conflit,

"Nous apportons un soutien psychologique aux enfants, qui comprend des exercices de relaxation et le repérage des signes de traumatisme", explique Amal. Les experts affirment que le jeu est l'exercice le plus thérapeutique pour ces enfants.

"Le jeu est essentiel pour les enfants qui ont vécu des événements pénibles, tels que la violence et la perte d'êtres chers", affirme Save the Children. "Par le jeu, les enfants peuvent explorer leurs émotions et leurs expériences et retrouver une vie normale."

En République démocratique du Congo, l'escalade de la violence dans l'est du pays a déchiré des familles et forcé au moins 78 000 enfants à fuir leur foyer. Le pays d'Afrique centrale affiche également l'un des taux les plus élevés de malnutrition chez les enfants.

Au Myanmar, les Nations unies affirment que la guerre civile a entraîné une augmentation de 120 % des violations commises à l'encontre des enfants.

Cette augmentation est attribuée à l'utilisation d'armes explosives dans les zones peuplées, aux attaques délibérées ou aveugles contre les civils et aux urgences humanitaires aiguës.

Bien que vivant dans une paix relative, de nombreux autres enfants n'ont pas la possibilité de jouer parce qu'ils doivent travailler. L'UNICEF estime que 160 millions d'enfants dans le monde travaillent au lieu de jouer ou d'apprendre.

Selon Save the Children, les filles assument souvent une part disproportionnée des tâches ménagères, ce qui limite le temps qu'elles peuvent consacrer au jeu et aux activités créatives et affecte leur confiance en elles et leurs aspirations pour l'avenir.

Au-delà du plaisir et des jeux

Les psychologues affirment que le jeu est essentiel à l'apprentissage, au bien-être et au développement des enfants. Par le jeu, les enfants s'exercent à jouer des rôles et acquièrent des compétences telles que la confiance, la concentration, la résilience, la mémoire et le langage.

Le jeu aide également les enfants à explorer et à comprendre le monde qui les entoure. Il stimule la créativité et peut inspirer un amour de l'apprentissage qui durera toute la vie.

"Même dans les moments les plus sombres, les enfants peuvent retrouver l'espoir, la santé et le bonheur grâce au jeu. Car le jeu n'est jamais qu'un jeu. Le jeu est puissant. Le pouvoir du jeu libère le potentiel, donne confiance, sauve des vies, guérit et crée un monde de possibilités", explique Save the Children.

Cependant, environ 70 % des adultes ne sont pas conscients de l'importance du jeu dans la vie des enfants et, par conséquent, n'accordent pas de priorité au temps et à l'espace qu'ils lui consacrent.

"Les enfants du monde entier ont le droit de jouer. Le jeu est essentiel à leur développement, à leur bien-être et à leur apprentissage, mais il est souvent sous-estimé et dépourvu de priorité", souligne Save the Children.

Le jeu est un droit fondamental protégé par la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989.

Les experts considèrent que la déclaration du 11 juin comme Journée internationale du jeu est une reconnaissance au plus haut niveau du fait que le jeu est essentiel à l'apprentissage et au bien-être des enfants.

