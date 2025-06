Mali: le gouvernement ordonne la fermeture temporaire de tous les sites d'orpaillage

Cette décision coïncide avec l'hivernage et intervient quelques jours après qu'un site d'orpaillage s'est effondré le 8 juin dernier à Kalako dans le cercle de Yanfolila, région de Bougouni, faisant plus de 20 morts et plusieurs portés disparus.