Par Pauline Odhiambo

Ayant grandi dans l'environnement impitoyable du bidonville de Mathare à Nairobi, Sally Musonye se rabattait souvent sur la seule émotion qui ne lui faisait jamais défaut : la conviction que l'avenir serait plus radieux.

Comme beaucoup de foyers de son quartier, la maison de Sally n'avait pas d'électricité, ce qui signifiait qu'elle faisait ses devoirs à la faible lumière d'une lampe à pétrole.

"Nous n'avons pas eu d'électricité chez nous pendant 20 ans", explique-t-elle à TRT Afrika.

"Le manque de kérosène nous obligeait à décider si nous devions utiliser ce que nous avions pour faire nos devoirs ou préparer les repas du soir. La priorité était donnée aux repas", dit-elle à propos de son enfance avec ses quatre frères et sœurs dans ces conditions difficiles.

La chose que Sally préférait faire dans la journée était de regarder les lignes électriques qui sillonnaient l'horizon de Nairobi et d'imaginer sa maison inondée de lumière.

"Je m'imaginais un jour travailler pour la compagnie nationale d'électricité afin de pouvoir raccorder notre maison au réseau électrique et ne plus passer mes nuits dans le noir", se souvient-elle.

Sally était tellement déterminée à réaliser ce rêve qu'elle a obtenu un diplôme d'ingénieur électricien après avoir terminé ses études secondaires.

Son objectif immédiat était de permettre à son père, mécanicien à la retraite, et à sa mère, ancienne employée de la fonction publique, de vivre leur retraite dans le confort.

"Mon rêve s'est réalisé en 2015 lorsque j'ai été embauchée à la Kenya Power and Lighting Company (KPLC) en tant qu'ingénieur électricien et que j'ai enfin réussi à éclairer notre maison", dit-elle, rayonnante à cette idée.

En devenant employée de KPLC, elle a également pu trouver les ressources nécessaires pour acheter la maison dans laquelle elle avait grandi à Mathare North.

Vision et engagement

En 2015, Sally a créé AshGold Africa Initiative, une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de "transformer des vies de cendres en or" par le biais d'initiatives basées sur les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STEM) dans les communautés marginalisées.

"À l'époque, beaucoup de mes camarades étaient des mères adolescentes, en prison ou décédées. Mathare North était un endroit où la criminalité et la toxicomanie étaient omniprésentes", raconte Sally.

"Dans une certaine mesure, c'est toujours le cas à Mathare, c'est pourquoi j'ai décidé de créer Ash Gold pour redonner de l'espoir à la communauté." En 2017, l'employeur de Sally l'a affectée au comté de Kitui, dans la région orientale du pays, où son engagement à apporter l'électricité aux communautés rurales s'est solidifié.

"C'était la première fois que je quittais la capitale pour me rendre dans une région rurale du Kenya. Mon équipe et moi-même avions été déployés dans un lycée situé à 6 km du réseau", se souvient Sally, qui travaille comme ingénieur en développement de systèmes électriques.

"L'école avait demandé à être raccordée au réseau, mais elle ne disposait que de trois salles de classe, dont l'une était utilisée comme salle des professeurs. J'ai donc pu constater qu'ils n'avaient pas les moyens de payer l'électricité".

Des pans entiers d'obscurité

Selon un rapport de 2019 de l'Association mondiale pour l'industrie de l'énergie solaire hors réseau, environ 18 millions des 138 millions de personnes vivant sans électricité dans les zones rurales d'Afrique de l'Est se trouvent au Kenya.

Pour sa part, Sally a décidé de s'adresser à l'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), un réseau mondial qui pourrait financer un projet solaire dans l'école qu'elle avait identifiée comme sa priorité.

Elle a imaginé un scénario dans lequel, en plus de fournir de l'électricité, elle pourrait également former les élèves à certains aspects pratiques de l'ingénierie. "J'ai reçu une subvention de 5 000 dollars du Conseil des technologues humanitaires de l'IEEE et j'ai installé des panneaux solaires dans l'école, ce qui a profité à 106 élèves. C'était en 2022", précise-t-elle.

"Lorsque nous sommes retournés à l'école en 2023, nous avons découvert que le nombre de filles inscrites avait augmenté de 42 % en un an.

Programme de mentorat

Sally a également rallié à sa cause un groupe d'étudiants en ingénierie de l'université, alors même qu'elle étendait son projet d'énergie solaire à un deuxième lycée du comté de Makueni, également situé dans l'est du Kenya.

"J'ai mis en place un réseau d'étudiants en ingénierie dans six universités publiques pour encadrer les lycéens", explique-t-elle.

"Les étudiants en ingénierie sont plus compréhensibles que les professionnels chevronnés qui ne peuvent pas communiquer aussi efficacement avec les jeunes étudiants en raison de la différence d'âge. Son programme de mentorat s'étend à 13 écoles et concerne plus de 7 000 étudiants et éducateurs.

"Même au niveau universitaire, nous avons beaucoup de femmes diplômées en STIM. Mais en ce qui concerne la progression de carrière, nous les voyons rarement occuper des postes de haut niveau", déclare Sally.

"Nous savons qu'il existe des préjugés sexistes, mais il faut davantage de recherche et de mentorat pour aider les femmes à briser ce plafond de verre."

Elle espère que la formation des étudiants à l'énergie solaire et à d'autres projets STEM les aidera à progresser dans leur carrière.

Une initiative primée

"Lorsque je forme des étudiants, nous faisons souvent appel aux parents. Nous avons ainsi découvert que certains de leurs parents sont compétents en matière d'artisanat", explique Sally.

"Cela m'a incitée à lancer un projet de fabrication de savon grâce auquel les parents peuvent apprendre à commercialiser ce savoir-faire afin de soutenir davantage leurs enfants en payant les frais de scolarité et les fournitures scolaires".

Au total, Ash Gold a facilité la production d'environ 3,8 kilowatts d'énergie solaire pour deux écoles, une réalisation qui a valu à Sally de recevoir des éloges, notamment le Trailblazer Award, une mention présidentielle qui lui a été décernée par l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta.

"J'espère continuer à inspirer d'autres personnes à toujours chercher à trouver la lumière. Quelle que soit la situation que vous traversez, trouvez la lumière en vous et allumez-la chez quelqu'un d'autre", dit-elle.

