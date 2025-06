Par Ihsan Faruk Kilavuz

"J'insiste pour que cessent immédiatement toutes les tentatives d'entrave, d'intimidation ou d'influence indue à l'encontre des fonctionnaires de ce tribunal".

Le procureur général de la Cour pénale internationale (CPI) a lancé cet avertissement énigmatique lorsqu'il a fait part de son intention de délivrer des mandats d'arrêt à l'encontre de dirigeants d'Israël et du Hamas.

Bien que cet avertissement ait d'abord semblé être une déclaration judiciaire générale et de routine, une enquête journalistique stupéfiante menée conjointement par trois médias - le Guardian, +972 Magazine et Local Call - a révélé que Karim Khan avait délibérément choisi ces mots et s'était directement adressé aux parties concernées.

L'enquête conjointe a révélé que de hauts responsables du gouvernement et des services de sécurité israéliens ont orchestré une opération de surveillance de neuf ans visant la CPI afin d'entraver l'investigation sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par les dirigeants israéliens.

Contrairement à la Cour internationale de justice (CIJ), qui traite de la légalité des actions des États, la CPI se concentre sur les individus soupçonnés d'avoir commis des crimes de guerre.

Ainsi, la partie israélienne a perçu les efforts d'enquête de la CPI sur Israël comme une « menace immédiate et concrète » et a orienté ses efforts opérationnels vers l'intimidation des individus, en se concentrant principalement sur l'ancien procureur en chef Fatou Bensouda et son successeur Karim Khan.

L'opération secrète a impliqué les plus hauts niveaux du gouvernement israélien, y compris les ministères de la justice, des affaires étrangères et des affaires stratégiques, la communauté du renseignement et les systèmes juridiques civils et militaires, afin d'entraver l'enquête.

Persona non grata : Fatou Bensouda

Fatou Bensouda est depuis longtemps la cible des campagnes de dénigrement d'Israël, car elle a lancé des enquêtes préliminaires et formelles sur les crimes de guerre commis par des responsables israéliens dans les territoires palestiniens occupés à la suite de l'adhésion de la Palestine à la CPI.

Mme Bensouda s'est efforcée d'ouvrir une enquête sur les crimes de guerre commis par Israël lors du conflit de 2014 à Gaza, malgré les pressions et l'opposition considérables d'Israël et de son allié de toujours, les États-Unis.

La principale objection de Tel Aviv à l'égard de la Cour était qu'elle n'était pas compétente pour juger Israël.

Tel-Aviv a toujours soutenu que la CPI n'était pas compétente pour poursuivre les responsables israéliens en raison de la non-adhésion d'Israël au Statut de Rome, qui a créé la Cour, et parce que la Palestine n'est pas un État membre à part entière des Nations unies.

Malgré cela, la Palestine a été reconnue comme membre de la CPI lors de la signature de la convention en 2015, suite à son admission à l'Assemblée générale des Nations unies en tant qu'État observateur non membre.

Infractions contre « l'administration de la justice»

Karim Khan a récemment fait les gros titres en annonçant la demande d'un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant.

En annonçant cette importante mesure juridique à l'encontre des dirigeants israéliens, Karim Khan a également laissé entendre, dans la même déclaration, que les pressions et les interventions sur le tribunal persistaient.

Il a déclaré : "Je n'hésiterai pas à poursuivre les tentatives d'obstruction, d'intimidation ou d'influence indue sur les fonctionnaires de la CPI."

L'affirmation de M. Khan était un acte de défi audacieux fondé sur des principes juridiques. Il a montré que le système judiciaire international ne cédera pas aux activités illégales et criminelles utilisées par Israël pour détourner le cours de la justice.

Tel-Aviv s'est heurté à un mur cette fois-ci et risque désormais de faire l'objet d'une enquête supplémentaire au titre de l'article 70 du Statut de Rome.

L'article 70, intitulé "Atteintes à l'administration de la justice", considère comme des crimes punissables les interventions visant à entraver ou à influencer de manière corrompue les procédures d'enquête et de jugement, garantissant ainsi la sauvegarde de ces procédures.

Dans ce contexte, la campagne clandestine d'Israël contre la Cour relève de la compétence de la CPI, comme le précise l'article : des actes tels que l'entrave, l'intimidation ou l'influence corrompue sur un fonctionnaire de la Cour afin de le dissuader ou de le contraindre à exercer correctement ses fonctions sont considérés comme punissables.

En conséquence, M. Khan a souligné le pouvoir de dissuasion de la Cour, déclarant qu'elle s'opposerait aux atteintes à l'administration de la justice. Il reste à voir jusqu'où les actes suivront cette rhétorique, mais au moins Israël a été montré pour ce qu'il est : un État voyou.

Peu après avoir rejoint la Cour, l'Autorité palestinienne (AP) a demandé au bureau du procureur d'enquêter sur les crimes commis à Gaza, en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.

Fatou Bensouda, alors procureur en chef, a lancé un examen préliminaire afin de déterminer si les critères d'une enquête approfondie étaient remplis.

L'action de Bensouda a alarmé Tel-Aviv et incité Israël à prendre des mesures, en mobilisant des experts juridiques militaires et civils, ainsi que des services de renseignement, pour contrecarrer son enquête. Cet effort coordonné a été supervisé par le Conseil national de sécurité israélien (NSC), qui opère sous l'autorité du bureau du Premier ministre.

Il a été révélé que l'ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, était au cœur des opérations secrètes visant Bensouda, qui ont commencé avant même qu'elle ne décide d'ouvrir une enquête formelle sur les crimes de guerre présumés commis dans les territoires palestiniens occupés.

Certaines de ces actions comprenaient des réunions secrètes entre eux.

Selon le rapport, l'opération secrète aurait reçu l'approbation des échelons supérieurs du gouvernement israélien, et l'implication de Cohen dans l'enquête est allée au-delà de la simple ingérence, au point de menacer directement le procureur général.

Il a utilisé des tactiques d'intimidation, de chantage et d'intimidation à l'encontre de Bensouda et de sa famille.

En outre, le maître-espion aurait renforcé les menaces contre la procureure générale et sa famille par des actes, en lui présentant des photos de son mari prises secrètement lors d'un voyage à Londres.

Cependant, malgré la campagne secrète de Tel-Aviv, Bensouda est restée inébranlable.

En mars 2021, alors qu'elle était sur le point de quitter ses fonctions, elle a annoncé l'ouverture d'une enquête formelle à la suite de l'examen préliminaire.

Par la suite, le mandat de Mme Bensouda en tant que procureur général a pris fin en juin 2021, et elle a transmis à Karim Khan la responsabilité de tenir les responsables israéliens responsables des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis dans les territoires palestiniens.

Pourquoi la justice internationale doit rester ferme

Les guerres illégales d'Israël contre les Palestiniens se sont devenus depuis longtemps en "une guerre contre le droit international lui-même."

Le statut de Tel-Aviv en tant que "au-dessus de la loi" est de plus en plus remis en question. L'État juif a donc intensifié ses activités qui sapent le droit international. Sa nouvelle logique est la suivante : "S'il n'y a pas de droit international, il n'y a pas de violation."

À cet égard, Israël, qui s'efforçait auparavant de prouver que ses actions étaient "dans les limites de la loi" en réponse aux allégations de "violation", ne ressent plus aujourd'hui le besoin d'une telle justification, allant même jusqu'à "fantomatiser" les organes juridiques internationaux, comme en témoignent les récents massacres perpétrés à Rafah malgré la décision de la CIJ.

Certes, l'audace de Tel-Aviv trouve son origine dans son impunité et dans le soutien incontestable que lui apportent ses alliés occidentaux depuis des décennies.

Cependant, l'augmentation progressive des réactions contre Tel-Aviv, tant de la part de la CPI que de la CIJ, montre que les choses changent et que le climat d'impunité finira par s'estomper.

Tout bien considéré, les institutions judiciaires internationales doivent rester courageuses face à Israël, malgré toutes les menaces et les campagnes. Elles ne doivent pas hésiter à utiliser tous les moyens juridiques à leur disposition pour promouvoir le respect du droit international et de ses représentants.

La pression politique combinée à un pouvoir judiciaire fort est la voie à suivre pour mettre fin à cette injustice longtemps tolérée.

L'auteur : Ihsan Faruk Kilavuz est un chercheur du TRT World Research Center spécialisé dans le droit international des droits de l'homme et les conflits armés.

