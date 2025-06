Par Dayo Yusuf

Au Soudan, le mois de décembre marque généralement le début d'un répit de courte durée face au soleil brûlant qui s'abat sur le paysage ondulé et aride pendant presque toute l'année.

Mais Najwa, une Soudanaise de 30 ans, mère de trois enfants, raconte un après-midi de fin d'année en 2023 avec un sentiment d'effroi réservé aux moments les plus horribles de la vie.

"Cela s'est passé vers 4 heures de l'après-midi. Des hommes armés ont surgi de nulle part et nous ont attaqués. Certains ont été tués, mais mes enfants et moi avons survécu tant bien que mal", raconte-t-elle à TRT Afrika.

C'est un sinistre souvenir qui reste gravé dans l'esprit de Najwa, alors qu'elle et sa famille se déplacent d'un endroit à l'autre, endurant les rigueurs de la vie de réfugiés avec à peine une once d'espoir à laquelle se raccrocher.

Elle, ses enfants et des centaines d'autres personnes ont été forcés de fuir Zalingei, au Darfour central, lorsque les combats entre les forces armées soudanaises (SAF) et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) se sont intensifiés près du camp d'Al-Hasahisa.

Najwa et ses enfants sont maintenant logés dans une banque abandonnée et pillée de la ville avec trente autres civils déplacés.

"On peut difficilement appeler cela un toit au-dessus de nos têtes. De plus, nous n'avons pas de nourriture", explique-t-elle à TRT Afrika. "Nous n'avons jamais reçu d'aide, pas même une barre de savon. Quand les pluies arrivent, nous ne savons pas où aller."

Des gens qui ne sont nulle part

Depuis que les combats ont éclaté le 15 avril 2023, le Soudan a connu l'une des pires crises humanitaires, entraînant le déplacement de plus de 8,6 millions de personnes, y compris des demandeurs d'asile et des réfugiés.

Les conflits tribaux persistants et la sécheresse, qui avaient déjà déclenché un exode, ont aggravé la situation.

Médecins Sans Frontières (MSF) rapporte que près de 6,5 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays. Ces chiffres sont impressionnants mais ne représentent qu'une fraction de la situation globale.

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) estime que plus de 117 millions de personnes ont été déplacées de force dans le monde en raison d'une combinaison de guerres, de conflits internes, de changements climatiques et d'autres facteurs.

Parmi elles, on compte près de 43,4 millions de réfugiés, dont 40 % ont moins de 18 ans.

Bien que le Soudan soit l'une des plus grandes zones de déplacement au monde, les organisations ne sont pas retournées dans le pays depuis leur évacuation au début du conflit entre les forces armées soudanaises et les forces paramilitaires de soutien rapide.

La plupart des personnes déplacées à l'intérieur du pays ont été contraintes de partir en raison des attaques ciblées et des pillages perpétrés par les factions belligérantes, qui ont parfois abouti à l'assassinat de travailleurs humanitaires.

Les lignes de fracture se creusent

"L'un des principaux défis est le statu quo en matière de sécurité", explique Igor Garcia, conseiller en communication de MSF, à TRT Afrika.

"Des frappes aériennes, des bombardements et des échanges de tirs ont lieu tous les jours dans les différentes zones touchées par le conflit. Les gens sont forcés de fuir, souvent plusieurs fois. Et lorsqu'ils arrivent à une destination plus sûre, l'aide humanitaire disponible est très limitée."

Depuis plus de six mois, Aissa et sa famille, qui sont également réfugiées dans le camp d'Al-Hasahisa à Zalingei, vivent dans un seul conteneur à la caserne de pompiers de Zalingei, qui a été ravagée.

Leurs maisons avaient déjà été attaquées par des groupes tribaux en guerre en 2003.

"Nous avons été chassés", raconte Aissa, 50 ans, à TRT Afrika. "Certains de nos hommes ont été tués, d'autres ont été arrêtés. Nos affaires ont été prises ou volées. Au moment de partir, nous avons été arrêtés par des hommes armés qui ont ligoté certains d'entre nous et agressé les jeunes garçons."

L'augmentation de la fréquence, de la durée et de l'intensité des conflits s'accompagne d'une augmentation du nombre de personnes contraintes de fuir chaque année.

Le HCR indique qu'en dehors du Soudan les deux dernières années ont été marquées par l'une des pires crises de réfugiés, avec l'escalade des combats dans l'est de la République démocratique du Congo, au Myanmar, en Ukraine et en Palestine.

Pire, les tendances mondiales montrent que les réfugiés sont de plus en plus malmenés dans les pays d'accueil.

Discrimination à l'encontre des réfugiés

Des centaines de cas, voire plus, sont signalés chaque jour concernant des attaques contre des réfugiés et un mécontentement général dans les pays d'accueil. Dans certains cas, cela a entraîné une interruption du financement des programmes d'aide aux réfugiés.

Il est "extrêmement difficile" de fournir l'assistance nécessaire, déclare M. Garcia de MSF.

"Dans certaines zones contrôlées par le RSF, il règne un climat d'insécurité et les travailleurs de la santé en font les frais", ajoute M. Garcia.

Aissa et des millions de personnes comme elle luttent pour gagner de quoi acheter un repas par jour. Survivant grâce à des petits boulots ici et là, ils ont besoin d'un accès à l'eau, à la nourriture et aux soins de santé.

"Nous errons dans la ville. Si nous trouvons quelqu'un qui veut faire la lessive, nous le faisons et nous gagnons un peu d'argent", explique Aissa.

Selon Mme Garcia, le fait que l'on ne parle pas assez du Soudan est la pire chose qui soit arrivée à ce pays après les combats et la crise humanitaire qui en a résulté.

"Le Soudan et son peuple méritent beaucoup plus d'attention, et il est de notre devoir de parler de ce qui s'y passe et d'agir."

