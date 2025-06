La Turquie et la Géorgie sont les dernières équipes à s'être qualifiées pour les huitièmes de finale de l'UEFA EURO 2024.

Mercredi, la Turquie de Vincenzo Montella a battu la Tchéquie 2-1 au Volksparkstadion de Hambourg, terminant le Groupe F à la deuxième place avec six points.

Dans le même temps, la Géorgie a surpris le Portugal, vainqueur du Groupe F, en s'imposant 2-0 à Gelsenkirchen, décrochant ainsi la troisième place du groupe et une place en huitièmes de finale. Khvicha Kvaratskhelia et Georges Mikautadze ont été les buteurs.

Lire aussi

La Turquie entame sa campagne pour l'Euro 2024 en battant la Géorgie (3-1)

La République tchèque, qui n'a pris qu'un point en trois matches, est éliminée de la poule.

Turcs contre Tchèques

Dans le match à suspense contre la Turquie, les Tchèques se sont retrouvés à 10 sur le terrain, le milieu de terrain Antonin Barak ayant été expulsé après une faute en première mi-temps. Barak avait déjà reçu un carton jaune.

La Turquie a ouvert le score dans les premières minutes de la seconde mi-temps, le milieu de terrain de l'Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu, décochant une frappe vicieuse dans la surface, alors que la défense tchèque ne parvenait pas à dégager le ballon.

Les Tchèques ont égalisé à la 66e minute grâce à une frappe à bout portant de Tomas Soucek. Le gardien turc Mert Gunok n'a pas réussi à attraper le ballon lors d'un duel avec le joueur tchèque Tomas Chory et Soucek a marqué après le rebond.

Dans le temps additionnel, l'attaquant turc Cenk Tosun, qui avait effectué son entrée à la 75e minute, a marqué un but en solitaire dans la surface, portant le score à 2-1.

La Turquie a entamé sa campagne pour l'EURO 2024 par une victoire 3-1 sur la Géorgie la semaine dernière.

Le jeune prodige turc de 19 ans Arda Güler, qui venait d'entrer dans le tournoi après une série de buts avec le Real Madrid, a inscrit un but brillant en seconde période et est devenu le plus jeune débutant à marquer en phase finale de la Coupe d'Europe des nations.

Dans son deuxième match du Groupe F, la Turquie était opposée au Portugal, qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale après avoir battu la Turquie 3-0 et s'être assuré la première place du Groupe F.

Les huitièmes de finale débuteront samedi. La Turquie affrontera l'Autriche le 2 juillet, tandis que la Géorgie jouera contre l'Espagne le 30 juin.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp