Les Nations unies sont "prêtes à répondre à tout appel des Etats membres" pour déployer une force de police à Gaza, a annoncé, mercredi, le vice-secrétaire général de l'ONU pour les opérations de paix.

"Si les organes compétents nous demandent de les aider, nous ferons bien sûr de notre mieux", a déclaré Jean-Pierre Lacroix, répondant à la question d'un journaliste au siège de l'ONU à New York.

Soulignant les nombreux problèmes liés à la distribution de l'aide à Gaza, M. Lacroix a expliqué que les incidents de pillage avaient augmenté de manière significative. Il a insisté sur la nécessité de trouver une solution à ces problèmes, indiquant que l'implication d'une tierce partie pourrait être l'une des options.

Le vice-secrétaire a indiqué qu'il n'était pas certain que cette tierce partie soit l'ONU, ajoutant que certains processus seraient nécessaires pour l'implication de la force de maintien de la paix de l'ONU et que le Conseil de sécurité de l'ONU faisait partie de ce processus.

Guerre génocidaire

Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza qui a fait des dizaines de milliers de victimes civiles, dont la majorité sont des femmes et des enfants, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent et d'une destruction massive des infrastructures, qui ont conduit Tel Aviv à comparaître devant la Cour internationale de Justice pour "génocide".

Faisant fi d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat, Israël est condamné par la communauté internationale dans le cadre de son offensive brutale continue sur Gaza depuis l'attaque du 7 octobre de l'année dernière par le mouvement de résistance palestinien, Hamas.

Plus de huit mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines au milieu d’un blocus empêchant l’entrée de nourriture, d’eau potable et de médicaments.

Israël est poursuivi pour "crime de génocide" devant la Cour internationale de Justice, dont la dernière ordonnance a enjoint Tel-Aviv de mettre immédiatement fin à son opération militaire à Rafah, où plus d'un million de Palestiniens s'étaient réfugiés pour échapper à la guerre, avant que la ville ne soit envahie par l’armée israélienne, le 6 mai dernier.

