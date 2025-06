Dans un cas rare, la Chine a expulsé, ce jeudi, deux anciens ministres de la Défense du Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir, selon les médias officiels.

Les anciens ministres Li Shangfu et Wei Fenghe ont été exclus du Parti communiste chinois, selon une décision prise par le Bureau politique du PCC, qui a tenu une réunion tôt ce jeudi sous la présidence de Xi Jinping.

Le duo est soupçonné d’avoir accepté des pots-de-vin, entre autres accusations de corruption. Pékin a d’ailleurs déclaré qu’ils avaient été expulsés pour “violation grave de la discipline de parti et de la loi“.

Le Bureau politique du PCC a décidé de transférer leurs dossiers aux organes du parquet militaire pour mise en examen et poursuites judiciaires.

Wei Fenghe, qui a démissionné à la fin de l’année 2022 de son poste de ministre de la Défense, est accusé d'avoir “aidé des tiers à obtenir des avantages indus en matière de gestion du personnel“.

Il aurait, en outre, accepté “de l'argent et des cadeaux en violation des règles en vigueur“.

En ce qui concerne Li Shangfu, qui a été désigné par Xi Jinping comme ministre de la Défense pour succéder à Wei Fenghe, il a été accusé de charges similaires, dans la mesure où il “a tenté d’obtenir des avantages indus dans les arrangements personnels pour lui-même et pour des tiers, a profité de ses postes pour acquérir des avantages pour des tiers et a accepté une énorme somme d'argent et d'objets de valeur en retour“.

L'ancien ministre de la Défense "a gravement contaminé l'environnement politique du secteur de l'équipement militaire et l'éthique des industries concernées".

Li Shangfu n’a plus fait d’apparition publique depuis la fin du mois d’août 2023, avant d’être limogé en octobre de la même année.

Les deux hommes avaient auparavant été démis de leurs fonctions de la Commission militaire centrale du PCC, également dirigée par Xi Jinping.

Li Shangfu a été remplacé par Dong Jun, qui était un commandant de la marine chinoise avant d'être nommé ministre de la Défense en décembre dernier.

