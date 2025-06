Par Pauline Odhiambo

L'Afrique est pourvue de musiciens de talents, cela ne fait aucun doute. Et il est juste de reconnaître qu'à un moment donné de la vie, toute bonne chose connaît un déclin.

Cependant, certains groupes de musique ou artistes solos se sont éloignés de la scène - pour une raison ou une autre - alors que leur carrière était à son apogée, mais l'Afrique se languit toujours d'eux.

Commençons par le Nigeria.

P-Square : Les frères Okoye avaient tout pour eux. Une voix magnifique, de la créativité, des chorégraphies et du charisme. Ils nous ont gratifié de chansons à succès telles que "No One Like You", "Ifunanya", "Alingo", "Chop My Money", entre autres.

À leur apogée, aucun groupe musical africain n'arrivait à la cheville du duo Peter-Paul Okoye. Mais des problèmes familiales ont entraîné la chute d'un partenariat enviable.

Les tubes "Yori Yori" et "Mama Africa" ont électrisé la scène musicale. Bien qu'ils aient sorti quelques chansons récemment, leur âge d'or reste fraîche dans les mémoires.

Toujours au Nigeria, J. Martins était autrefois un nom célèbre en Afrique. Des chansons telles que "Good or Bad" et "Oyoyo" transcendaient les frontières.

Dans une interview accordée en 2021 au journal nigérian "Punch", le musicien a dit avoir quitté la scène du divertissement pour se consacrer à l'agriculture et à l'activisme politique.

En Afrique du Sud, Mafikizolo a pris d'assaut la scène du divertissement grâce à ses chansons "Khona", "Love Potion" et "Tchelete". L'activité du groupe s'est toutefois réduite ces derniers temps.

Le Ghanéen Fuse ODG nous a offert le hit-parade "Million Pound Girl" et plus tard "Dangerous Love". Il a cependant disparu des radars ces derniers temps.

Au Kenya, l'artiste dancehall Redsan a produit un certain nombre de chansons à succès au début des années 2000 et était l'un des musiciens les plus populaires du pays. Il s'est toutefois fait discret ces dernières années.

Le groupe Elani, auteur de titres tels que "Jana Usiku" et "Kookoo", s'est séparé après des années de collaboration.

En Ouganda, le groupe de musique Blu 3, composé de Jackie Chandiru, Lilian Mbabazi et Cindy Sanyu, a illuminé l'Afrique de l'Est au début des années 2000.

Leurs chansons "Hitaji", "Burn" et "Where You Are" ont été bien accueillies, mais le groupe s'est séparé en 2008 après quatre ans de collaboration.

Obsessions est un autre groupe de musique exclusivement féminin originaire d'Ouganda. "Jangu" et "I'll Do" ont été les plus grands succès du groupe.

En Tanzanie - le pays de la Bongo Flava - un certain nombre de pionniers manquent à l'appel. Il s'agit notamment de Lady Jaydee, Mr Nice, MB Dogman, Ray C et la TMK Wanaume Family de la chanson à succès "Dar Mpaka Moro".

Certains musiciens pionniers comme Professor Jay et Mwana FA de Tanzanie se sont lancés dans la politique.

L'Ougandais Bobi Wine s'est également essayé à la politique. Tout compte fait, qui ne souhaite pas un retour au bon vieux temps ?

