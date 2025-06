Par Abdulwasiu Hassan

Un an s'est écoulé depuis que la décision du Nigeria d'abolir les subventions du carburant a déclenché plus le mécontentement public.

La subvention était en place depuis les années 1970, protégeant les consommateurs nigérians des chocs des prix du pétrole que la plupart des autres régions du monde ont subis au cours des décennies.

Soudain, en mai 2023, le gouvernement du président Bola Ahmed Tinubu a annoncé qu'il était temps de mettre fin à un régime de subventions du carburant qui drainait le trésor public à des niveaux devenus depuis longtemps insoutenables.

Alors que la mesure a été prise, les Nigérians ordinaires continuent de souffrir de ses effets secondaires. Un litre de carburant qui se vendait environ 190 N (0,12 dollar) avant le changement coûte maintenant entre 700 et 1 000 N (0,46-0,65 dollar).

Cette situation a entraîné une hausse exponentielle du coût des transports publics et privés, ainsi qu'une augmentation du coût global de la vie dans le pays le plus peuplé d'Afrique.

Alors, que fait le gouvernement pour endiguer la vague, même s'il s'en tient à une décision difficile qui, selon les experts, devait être prise à un moment ou à un autre ?

Un passage structuré au gaz naturel comprimé, ou GNC, est apparemment le nouveau rempart contre les difficultés énergétiques du pays.

Afin de « réduire le poids de l'augmentation du prix à la pompe sur les masses », le gouvernement a mis de côté 50 milliards de nairas (34 millions de dollars) pour acheter 5 500 bus et tricycles fonctionnant au GNC, 100 véhicules électriques et des kits de conversion au GNC.

L'idée est d'utiliser les ressources en gaz naturel disponibles dans le pays pour atténuer l'impact de la suppression des subventions sur le coût de la vie, puis de passer progressivement à l'échelle supérieure afin de se concentrer sur la croissance de l'économie.

Le gouvernement du président Tinubu a déjà élaboré une politique visant à encourager l'utilisation du GNC comme alternative à l'essence et au diesel dans le secteur des transports.

Insuffisances sectorielles

L'abondance du gaz naturel et son utilisation relativement faible comme carburant pour les transports sont considérées comme des paradoxes de l'économie nigériane.

Avec environ 206 trillions de pieds cubes de réserves de gaz prouvées, le Nigeria figure parmi les dix premiers pays dotés d'une telle ressource naturelle. Inversement, selon les données de worldometers.info, il est classé 38e parmi les pays qui exploitent leurs réserves de gaz.

La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement nigérian s'efforce depuis quelques années de tirer le meilleur parti des richesses gazières du pays en encourageant les investissements dans le secteur.

Dans le cadre de cette initiative, le président Tinubu a récemment inauguré trois entreprises de ce type dans les États de Delta et d'Imo. Lors de ces trois événements, il a assuré aux investisseurs potentiels qu'il était plus facile de faire des affaires dans le pays et a espéré que leur succès déteindrait sur les Nigérians.

Le défi de la distribution

Le nombre limité de points de vente de GNC au Nigeria est l'un des obstacles immédiats à la transition énergétique prévue.

Face à ce défi, certains concessionnaires automobiles du pays équipent leurs voitures d'un système de carburant hybride qui permet aux utilisateurs de choisir entre l'essence et le GNC, en fonction des besoins et de la disponibilité.

« Nous vendons des bus et des voitures qui fonctionnent aussi bien au GNC qu'au pétrole », explique à TRT Afrika Okorie Ifeanyi de Kojo Motors Ltd à Abuja.

« Si le véhicule est à court de GNC et qu'un point de vente n'est pas immédiatement disponible pour le recharger, le conducteur peut passer en mode essence et continuer à utiliser la voiture jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carburant », explique M. Ifeanyi.

Le gouvernement prévoit d'étendre les exonérations de droits d'importation, les subventions et d'autres mesures incitatives pour encourager les gens à convertir leurs vieux véhicules au GNC.

« Nous sommes en train de mettre en place des centres de conversion dans tout le pays. Nous espérons continuer à fournir ce service à un coût subventionné et un système de paiement qui permet aux clients de régler la facture en plusieurs fois", déclare Michael Oluwagbemi, directeur de programme de l'initiative présidentielle sur le GNC (Pi-CNG).

Le gouvernement vise à mettre en place 100 centres de conversion au GNC et 60 centres de ravitaillement dans 18 États d'ici à la fin de 2024. L'accent sera mis sur les transports en commun.

Des gains en matière de faibles émissions

Un autre objectif de l'initiative est de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le pays.

« Les véhicules qui fonctionnent au gaz produisent jusqu'à 40 % d'émissions en moins que ceux qui utilisent de l'essence ou du diesel. L'engagement du Nigéria dans cette voie lui permettra de respecter les engagements déterminés au niveau national dans le cadre de l'Accord de Paris sur le climat, dont nous sommes signataires", explique Bayo Onanuga, conseiller spécial du président pour l'information et la stratégie.

Un protocole de sécurité a déjà été rédigé avec 80 normes et réglementations auxquelles toutes les parties prenantes doivent adhérer.

Comme le mentionne catégoriquement la page d'accueil de Pi-CNG, l'objectif déclaré n'est pas le profit mais une « intervention palliative » pour atténuer les « difficultés transitoires » liées à la suppression des subventions du carburant.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp