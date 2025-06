Alassane Ouattara s’est entretenu, ce jeudi 27 juin 2024, avec son homologue angolais João Lourenço, à la présidence de la République, un moment suivi de la signature d’accords bilatéraux dans plusieurs domaines.

Les deux chefs d’Etat se sont félicités des excellentes relations d’amitié et de coopération entre leurs deux pays, et ont pris l’engagement d’œuvrer à leur intensification et leur renforcement, notamment dans le secteur des hydrocarbures, des mines et de l’agriculture.

"Je me réjouis de la signature des 14 accords (…) Je voudrais réaffirmer la volonté du gouvernement ivoirien d’œuvrer au raffermissement et à la diversification des relations bilatérales à travers les accords que nous venons de signer", a déclaré M. Ouattara.

"Nous pouvons aller beaucoup plus vite, et c’est pour cela qu’il y a eu la mission préparatoire à Luanda qui a permis aux deux gouvernements de sélectionner un certain nombre de domaines, où nous pouvons travailler assez rapidement, intensifier nos efforts et nos connaissances", a-t-il ajouté.

Le chef de l’Etat ivoirien a salué le leadership du présent angolais dans la quête de "la paix et de la stabilité dans la région d’Afrique centrale et australe" et son "implication personnelle dans la recherche de solutions aux problèmes" de l’Afrique centrale, en sa qualité de président de la SADC.

En ce sens, le président ivoirien a noté la nécessité de renforcer la coopération des deux pays "en matière de sécurité et de défense, en vue de garantir la paix et la sécurité en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale et de lutter efficacement contre le terrorisme et toutes les formes de trafic".

Les échanges commerciaux globaux entre les deux pays s’élèvent à 28,04 milliards F CFA en 2022 contre 16,112 milliards F CFA en 2021, soit une hausse de 11, 928 milliards F CFA, tandis que la balance commerciale, elle, est déficitaire pour la Côte d’Ivoire de -2,974 milliards en 2022.

Les produits exportés par la Côte d’Ivoire vers l’Angola sont le bitume, le café vert, le coton et le caoutchouc. Les principaux produits importés par la Côte d’Ivoire sont essentiellement les bonbonnes de gaz, le butane liquéfié et des produits de consommation divers.

