Par Sylvia Chebet

La décision du président kenyan William Ruto de ne pas signer un projet de loi proposant de nouvelles taxes a considérablement apaisé les tensions dans le pays, mais pourrait avoir entamé son prestige, selon les analystes.

Pour l'administration de M. Ruto, ces taxes supplémentaires étaient nécessaires pour augmenter les recettes de près de 2,7 milliards de dollars, afin de payer les intérêts de la dette nationale, de réduire le déficit budgétaire et d'assurer le fonctionnement du gouvernement.

Les manifestants, quant à eux, les considèrent comme une mesure punitive, étant donné que le coût élevé des produits de consommation courante rend déjà la vie difficile. Ils ont pris d'assaut l'Assemblée nationale, une zone protégée, incendiant une partie du bâtiment tandis que les législateurs s'enfuyaient, certains s'échappant à bord d'ambulances.

Le changement de discours spectaculaire du président, mercredi, au sujet du projet de loi qu'il s'était engagé à adopter, était largement inattendu, mais les juristes constitutionnels affirment qu'il était nécessaire après que les manifestations ont dégénéré en violence.

La Commission nationale des droits de l'homme du Kenya (KNHRC) affirme qu'au moins 22 personnes sont mortes, la majorité d'entre elles ayant été tuées lorsque les manifestants ont pris d'assaut le parlement.

"Politiquement, il semblait dommageable pour lui de poursuivre dans cette voie", a déclaré l'avocat kenyan Charles Kanjama à TRT AFRIKA, ajoutant : “Il y a un dicton qui dit qu'un homme sage sait quand il doit changer d'avis”.

Le président a reconnu que le projet de loi avait suscité un "mécontentement généralisé" et qu'il avait écouté les Kenyans lésés.

"Je concède"

"J'abandonne et donc je ne signerai pas le projet de loi de finances 2024, et il sera par la suite retiré", a déclaré Ruto lors de son discours à la nation mercredi.

"C'est peut-être un rameau d'olivier", observe Bobby Mkangi, un juriste constitutionnel kényan. "Il est rare d'entendre un homme politique, et encore plus un président, dire : j'abandonne".

Selon les experts constitutionnels, il est rare que des mesures législatives ne soient pas adoptées sans opposition, mais les dirigeants trouvent instinctivement des moyens de l'emporter.

"Ils pensent en termes d'arithmétique politique : puis-je convaincre un nombre suffisant de parlementaires de soutenir ce projet de loi ? On a donc l'impression qu'il (Ruto) n'a pas bien calculé la question du sentiment profond de l'opinion publique contre ces mesures", estime Kanjama.

"Il y a probablement des gens au sein de son administration qui ont senti qu'ils devaient pousser ce projet de loi et cet épisode à fond pour que le gouvernement, à l'avenir, ne paraisse pas faible", observe Mkangi.

Le projet de loi a été adopté par le Parlement mardi, "mais l'opinion publique s'y est fortement opposée et il a été imputé à la personne du président", a ajouté M. Kanjama.

Lors de sa campagne présidentielle, M. Ruto s'est présenté comme faisant partie des "démunis" et s'est engagé à mettre en œuvre des politiques visant à soulager la douleur économique en mettant plus d'argent dans les poches des Kényans. Mais les "démunis" qui l'ont soutenu considèrent les politiques fiscales de son administration comme une trahison.

Des manifestants en colère ont commencé à réclamer sa démission, en plus d'exiger le rejet du projet de loi controversé.

"Le peuple a parlé", a reconnu M. Ruto mercredi, en annonçant qu'il ne donnerait pas son assentiment au projet de loi.

"Je vais me rapprocher des jeunes de notre nation, nos fils et nos filles, pour que nous les écoutions", a-t-il affirmé, dans un changement marqué par rapport à son discours de fin de soirée de mardi, lorsqu'il a qualifié certains des manifestants de "criminels".

Certains jeunes ont pris la déclaration du président comme une marque de réussite pour leur résistance, mais d'autres restent insatisfaits et sont sceptiques quant à ses promesses.

"Le projet de loi est retiré, mais allez-vous ramener en vie tous ceux qui sont morts ?", a écrit Hanifa, l'une des manifestantes qui a été brièvement arrêtée lors des manifestations "Occupy Parliament", sur X (ex-twitter).

Fille d'Isiolo, une autre manifestante a également posté sur X : "Président Ruto, le retrait du projet de loi de finances n'est qu'un petit pas, mais il n'est pas suffisant pour résoudre nos problèmes. Nous avons besoin de réformes globales pour résoudre les problèmes les plus profonds du Kenya".

"Je pense que les manifestations de rue peuvent devenir un monstre assoiffé de nouvelles victimes", explique Kanjama pour caractériser la mentalité de la foule.

"Il y a des gens qui ont manifesté leur colère contre le régime... et elle ne va pas s'éteindre tout d'un coup".

Mkangi pense que pour regagner leur confiance, les prochains mois "doivent être lourds" de prudence et de retenue pour le gouvernement.

"Nous ne devrions pas voir beaucoup de voyages, en particulier à l'étranger, de très longs cortèges ou convois, des sortes de défilés de mode sur les médias sociaux, l'étalage de certains membres de la classe politique, entre autres mesures".

L'administration Ruto est désormais confrontée à la tâche difficile d'améliorer la situation économique du pays, de réduire l'inflation et de créer des emplois et d'autres opportunités de revenus pour des milliers de jeunes sans emploi, afin de restaurer le contrat social rompu avec eux.

Malgré le rejet des taxes supplémentaires, les experts estiment que le gouvernement a encore la possibilité de collecter de manière créative plus de recettes qu'il ne le fait actuellement.

"Nous pouvons en fait augmenter notre collecte d'impôts si nous colmatons les fuites de recettes de 14 % à 20 % du PIB", estime M. Mkangi.

"Si la Kenya Revenue Authority se concentre sur l'application des taux d'imposition actuels, elle comblera les lacunes créées par le projet de loi de finances rejeté".

Problèmes hérités du passé

Les analystes estiment que certains des problèmes qui alimentent la colère du public, notamment la corruption et la mauvaise gestion des fonds publics, ne découlent pas uniquement de l'administration de M. Ruto, mais remontent à plusieurs régimes avant lui.

"Cette loi de finances a été un élément déclencheur et c'est là que l'ire des Kenyans s'est cristallisée", observe M. Mkangi.

"C'est pourquoi la question était de savoir pourquoi vous nous prélevez plus d'argent alors que nous ne voyons rien venir de cette collecte".

Alors que les questions de responsabilité n'ont pas été traitées efficacement, l'administration de M. Ruto a dû relever le défi du service d'une dette de 11 000 milliards de shillings (86 milliards de dollars), ce qui équivaut à environ 70 % du PIB du pays. Le fardeau de la dette du Kenya a fait boule de neige avant même que Ruto ne prenne ses fonctions en septembre 2022.

Kanjama pense que Ruto s'est peut-être investi dans le projet de loi "non seulement parce qu'il aime taxer les Kenyans, mais aussi parce qu'il était convaincu que c'était le meilleur moyen d'essayer de stabiliser la situation économique du pays".

Faire participer les jeunes

Contrairement aux mouvements précédents de protestation au Kenya, les manifestations de la génération Z, qui ont commencé le 18 juin après que le ministre des finances a déposé le projet de loi au parlement, ont été en grande partie "spontanées" et initiées par le biais des médias sociaux.

Lorsqu'ils sont sortis pour protester, ils n'étaient pas dirigés par un leader, mais par une cause commune, dépourvue de toute affiliation politique, tribale ou religieuse.

"Même s'il s'agit d'un mouvement ou d'un épisode sans leader, il n'est pas sans radar. Il y a des raisons pour lesquelles ces jeunes Kenyans sont là, et je pense que c'est ce qui les guide", souligne Mkangi.

La question qui se pose alors est la suivante : comment le président et son administration vont-ils s'y prendre pour mobiliser les jeunes sans leader ?

Il s'agit d'un processus délicat, et les experts mettent en garde contre la tentation d'en fixer les conditions. "Ce n'est pas à nous de décider à nouveau pour les jeunes", déclare Mkangi.

Kanjama note qu'un moyen sûr d'impliquer les jeunes serait d'"aller là où ils sont", c'est-à-dire sur les médias sociaux.

"Ils se sont mobilisés sur les médias sociaux, sur Twitter et TikTok en particulier, alors utilisez les outils que les jeunes utilisent".

"Il s'agit toujours de la génération Z. Vous en engagez quelques-uns et le message se propage aux autres. Il n'est donc pas nécessaire de rassembler tous les jeunes dans un même stade".

Plus important encore, ce que le président et son administration feront à l'avenir montrera son engagement envers les mesures d'austérité et le dialogue qu'il a promis mercredi.

"Je pense que si ces mesures sont suivies d'effet, les Kényans verront qu'il était sincère et authentique, et que sa décision de reculer ne sera pas perçue comme un signe de faiblesse, mais plutôt comme une tactique visant à empêcher le pays de sombrer dans l'anarchie", croit M. Mkangi

