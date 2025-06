Par Ata Şahit

Alors que l'Iran s'apprête à tenir sa quatorzième élection présidentielle le 28 juin pour élire le neuvième président de la nation, le pan-turquisme est devenu l'une des principales préoccupations politiques dans ce pays à majorité chiite.

L'élection iranienne a été rendue nécessaire par la mort de l'ancien président Ebrahim Raisi, qui a péri dans un accident d'hélicoptère le 20 mai 2024.

Les candidats en lice pour cette élection sont Mustafa Purmuhammadi, Saeed Jalili, Mohammad Baqer Galibaf, Alireza Zakani, Seyed Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi et Masoud Pezeshkian.

Seul Masoud Pezeshkian est identifié comme un réformateur parmi ces six candidats approuvés, tandis que les cinq autres candidats sont des conservateurs.

Cela indique qu'après une longue interruption, les réformistes seront à nouveau engagés dans le processus électoral iranien.

Cette élection se caractérise par la participation active de la communauté ethnique turque, qui constitue une part importante de la population iranienne.

Représentée par Masoud Pezeshkian, cette communauté s'engage dans les campagnes électorales à travers le prisme de l'identité turque.

Par conséquent, pour la première fois dans l'histoire des élections présidentielles iraniennes, la question de l'identité turque a fait son apparition dans le discours national, un candidat étant explicitement accusé de pan-turquisme par des sources officielles.

En tant qu'idéologie politique, la littérature officielle iranienne utilise le concept de pan-turquisme - interprété différemment selon les régions du monde - pour désigner le nationalisme turc.

Le discours officiel iranien accuse de pan-turquisme les individus et les groupes d'origine turque qui prônent le nationalisme turc ou défendent les droits politiques et sociaux de la communauté turque.

Toutefois, ces personnes et ces groupes rejettent catégoriquement cette accusation, affirmant que leurs activités visent uniquement à défendre les droits sociaux et politiques des Turcs vivant en Iran.

Population turque d'Iran

Bien que les statistiques officielles sur la population turque de l'Iran ne soient pas accessibles au public, des sources semi-officielles indiquent qu'au moins 30 millions de Turcs ethniques résident dans diverses régions du pays.

Par exemple, la Géographie stratégique de l'Iran, publiée par l'Organisation géographique de l'état-major iranien en 2014, mentionne que l'ethnie perse constitue moins de la moitié de la population iranienne.

Plus de la moitié de la population est composée de groupes ethniques non persans ou non persanophones, l'ethnie turque étant la deuxième en importance après l'ethnie persane.

L'ancien ministre iranien des affaires étrangères, Ali Akbar Salehi, a déclaré dans une interview lors de sa visite en Turquie en 2014 que "40 % de la population iranienne est turque", soulignant que ce facteur démographique a un potentiel important pour améliorer les relations bilatérales et qu'il y a au moins 30 millions de Turcs ethniques vivant en Iran.

La population turque d'Iran est divisée en sous-groupes tels que les Turcs azerbaïdjanais, les Turkmènes, les Turcs du Qashqai et les Turcs du Khorasan. Parmi ces communautés turques, les Turcs azerbaïdjanais du nord-ouest de l'Iran sont les plus nombreux.

Les Turcs azerbaïdjanais sont suivis par les Turcs du Qashqai, qui vivent dans le centre et le sud-ouest de l'Iran, et par les Turcs du Khorasan et les Turkmènes, qui habitent les régions du nord-est du pays.

Outre ces communautés, l'Iran compte également des Turcs khalaj et des Turcs kazakhs, bien qu'ils ne soient pas considérés comme faisant partie des principaux groupes ethniques, leur population ne dépassant pas quelques milliers d'individus.

Débat croissant sur l'identité turque

La révolution de 1979 a marqué une nouvelle étape dans l'histoire de l'Iran et a précipité des changements fondamentaux et des transformations dans les relations entre l'État et la société.

La montée des revendications ethno-nationalistes parmi les groupes ethniques non persans en Iran a été l'un des principaux changements.

En effet, l'une des principales préoccupations de la sécurité nationale iranienne aujourd'hui est la montée des tendances ethno-nationalistes parmi les principaux groupes ethniques de l'Iran, tels que les Turcs azerbaïdjanais, les Arabes, les Baloutches, les Kurdes, les Lors, les Turkmènes et les Turcs du Qashqai.

La montée de la conscience turque, qui peut être considérée comme faisant partie du débat plus large sur l'identité turque en Iran, est l'un des domaines auxquels les autorités iraniennes accordent une grande attention en raison de sa dynamique interne unique, de son contexte historique, de ses objectifs, de ses impacts régionaux et de sa propagation rapide au sein de la société.

Si l'on considère les débats qui ont eu lieu en Iran ces dernières années, le discours sur la turcité semble être devenu plus important dans les sphères politiques et sociales de l'Iran et avoir gagné en importance.

En effet, plusieurs études universitaires menées en Iran indiquent que le discours sur la turcité, souvent présenté comme la menace du pan-turquisme, a un fondement social important.

Par exemple, une étude menée par des chercheurs de l'université d'État de Mazenderan dans les provinces de l'Azerbaïdjan occidental, de l'Azerbaïdjan oriental, d'Ardabil et de Zanjan a conclu "qu'il existe une forte tendance au pan-turquisme en Iran".

Dans cette étude, 90 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles étaient profondément liées à la langue, à l'histoire, à la culture et à l'identité turques et que le caractère turc était très important pour elles.

Selon une croyance largement répandue en Iran, les groupes ethniques non persans sont victimes de discrimination et l'idéologie de l'État iranien est fondée sur le nationalisme persan, institutionnalisé par le déni des cultures ethniques, en particulier de l'identité turque.

Pendant la période de la République islamique, en particulier après la guerre Iran-Irak, les manifestations qui ont eu lieu dans les régions habitées par les Turcs azerbaïdjanais en Iran avaient généralement un thème ethnique.

Une analyse des slogans et des symboles utilisés lors de ces manifestations révèle qu'elles étaient principalement axées sur l'identité turque et visaient à protester contre les politiques de Téhéran.

Parmi les marches de protestation les plus notables sur le thème des droits ethniques turcs en Iran ces dernières années, qui ont vu la participation de grandes foules, on peut citer la manifestation de 1992 contre le massacre de Khojaly, la manifestation de 1995 contre les questions de l'enquête de la Société iranienne de radio et de télévision (IRIB), l'assemblée du château de Babek (2000-2004), la crise des caricatures du journal Iran 2006, la manifestation de 2011 contre le lac Urmia, la manifestation de 2015 contre le programme Fitile de l'IRIB TV2, la manifestation de 2016 contre le journal Tarh-e Nev et la marche de protestation de 2020 contre la deuxième guerre du Karabagh.

Notamment, les principaux slogans utilisés dans toutes ces manifestations étaient "Bellow, bellow, I am a Turk !", "Long live Azerbaijan !" et "School in the Turkic language / It should be for everyone" (L'école en langue turque / Elle devrait être pour tout le monde), qui ont été scandés avec véhémence par les manifestants.

Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que ces slogans ne se limitent pas aux manifestations de protestation, mais sont également chantés dans divers espaces publics fréquentés par la jeune génération.

L'exemple le plus frappant de ce phénomène est celui des chants lors des matchs de l'équipe de football Tractor, une équipe bien connue soutenue par les Turcs azerbaïdjanais en Iran.

Des dizaines de milliers de spectateurs scandant "Tabriz, Baku, Ankara / Où sommes-nous, où sont les Perses ?" dans le stade lors des matchs de l'équipe Tractor, reconnue comme l'une des plus populaires d'Asie, a suscité à plusieurs reprises la controverse dans les médias iraniens.

En conséquence, les supporters de cette équipe ont été accusés de pan-turquisme.

Les sondages à l'ombre de la mort de Raisi

La campagne électorale dans le nouveau climat politique qui a suivi la mort de Raisi révèle une polarisation de la société iranienne selon deux lignes politiques générales.

Il semble que cinq candidats des factions conservatrices radicales et modérées et un candidat de la faction réformiste s'affrontent. En outre, la société iranienne est segmentée en catégories distinctes : réformistes, conservateurs modérés, conservateurs radicaux, défenseurs des droits ethniques et boycotteurs.

Parmi ces candidats, Masoud Pezeshkian est aligné sur les réformistes, Mohammad Baqer Qalibaf et Mostafa Purmohammadi sur les conservateurs modérés, et Saeed Jalili, Alireza Zakani et Seyed Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi sur les conservateurs radicaux.

L'opinion publique iranienne estime que la compétition électorale se jouera entre le conservateur radical Saeed Jalili, considéré comme un super-révolutionnaire en Iran, et le candidat réformateur Masoud Pezeshkian.

Selon le dernier sondage réalisé par l'Agence de sondage des étudiants iraniens, Masoud Pezeshkian est en tête de la course avec 24,4 % de soutien, Saeed Jalili est deuxième avec 24 %, et Mohammad Baqer Qalibaf est troisième avec 14,7 %.

Le sondage indique que 43 % des personnes interrogées voteraient certainement, 7,7 % voteraient probablement, 14,8 % sont indécises, 5,7 % ne voteraient probablement pas et 27,9 % ne voteraient certainement pas.

Parmi ces candidats, Masoud Pezeshkian devrait attirer la nouvelle opposition qui a émergé à la suite des manifestations contre le foulard et les réformistes qui ont perdu confiance en l'ancien président Hassan Rouhani.

Depuis la révolution de 1979, le taux de participation le plus élevé des 13 élections présidentielles a été enregistré lors des élections présidentielles du 12 juin 2009, qui ont été suivies de manifestations ayant entraîné la perte de nombreuses vies humaines en raison de la répression exercée par les autorités.

Le taux de participation le plus bas a été de 48,8 % lors des élections présidentielles du 18 juin 2021. Cette situation a surtout suscité un débat sur la question de savoir si le système politique connaît une crise de légitimité.

Selon certaines interprétations, la décision du Conseil des gardiens iranien de permettre à un candidat réformiste comme Masoud Pezeshkian de participer aux élections visait à remédier à la faible participation aux élections précédentes.

Toutefois, les événements survenus au cours de la campagne électorale indiquent que les perspectives de Masoud Pezeshkian sont de plus en plus favorables et qu'une partie importante de la population mécontente penche en sa faveur.

Débat sur l'identité turque

L'un des principaux groupes de mécontents soutenant Masoud Pezeshkian est constitué d'activistes turcs iraniens qui mettent l'accent sur les droits ethniques des Turcs iraniens, une partie importante de la population iranienne.

Au vu de la rhétorique employée par Masoud Pezeshkian au cours de sa campagne électorale, il semble qu'il ait bien formulé les demandes de ces militants ethniques.

Par exemple, lors d'un débat télévisé à la télévision d'État iranienne, Masoud Pezeshkian a été accusé de compter des pan-turquistes parmi ses partisans. Il a répondu : "Si l'on parle de pan-turquisme, de pan-arabisme ou d'autres mouvements pan, c'est à cause de l'injustice. Lorsqu'aucun de ces mouvements n'a sa place au sein du gouvernement et que, quel que soit leur talent, ils ne sont toujours pas représentés, il est naturel qu'ils expriment leurs griefs."

Dans diverses vidéos partagées sur les médias sociaux iraniens, il est évident que les partisans de Masoud Pezeshkian soutiennent sa candidature, en utilisant des slogans soulignant son origine turque.

Ce qui est remarquable ici, c'est que les partisans de Masoud Pezeshkian ne se limitent pas aux Turcs azerbaïdjanais résidant dans le nord-ouest de l'Iran, mais qu'ils comptent également de nombreux partisans parmi les Turcs Qashqai vivant dans le centre de l'Iran.

En résumé, les Turcs résidant en Iran ont joué un rôle important dans l'histoire iranienne en tant qu'élément fondateur du pays au cours du dernier millénaire, et ils ont fait partie des groupes ethniques qui ont façonné le destin politique de la nation.

Historiquement, les motivations ethniques, en particulier chez les Turcs azerbaïdjanais d'Iran, ont été reléguées au second plan par rapport aux considérations sectaires, dont la priorité était d'assurer l'unité nationale.

Toutefois, ces derniers temps, la conscience ethnique turque s'est sensiblement accrue au sein de la population turque d'Iran. On peut même affirmer que la question de l'identité turque est devenue un facteur important dans le paysage politique iranien.

La croissance de la conscience turque en Iran a notamment gagné en importance politique au cours des quarante dernières années, et le débat sur les prochaines élections présidentielles reflète cette visibilité.

L'auteur, Ata Şahit, est producteur exécutif pour TRT.

