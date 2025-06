Les forces de sécurité turques ont "neutralisé" 89 terroristes au cours des deux dernières semaines, y compris ceux qui se cachaient de l'autre côté de la frontière, dans le nord de l'Irak et de la Syrie, a déclaré le ministère de la Défense nationale.

"Grâce à des opérations réussies, y compris dans le nord de l'Irak et de la Syrie, 89 terroristes ont été neutralisés au cours des deux dernières semaines", a révélé le porte-parole du ministère, Zeki Akturk, aux journalistes dans la capitale, Ankara.

Depuis le 1er janvier de cette année, 1 270 terroristes ont été "neutralisés", a-t-il ajouté.

Au cours de sa campagne de terreur de près de 40 ans contre la Turquie, le PKK -inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenn - s’est rendu responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

"Notre lutte contre le terrorisme, qui vise à éliminer les menaces qui commencent au-delà de nos frontières, se poursuit sans interruption", a dit M. Akturk, célébrant également le 2233e anniversaire (28 juin) des "héroïques forces terrestres turques".

Franchissement illégal des frontières

En ce qui concerne les franchissements illégaux de la frontière turque, le porte-parole a déclaré que 486 personnes avaient été appréhendées au cours des deux dernières semaines alors qu'elles tentaient d'entrer dans le pays sans documents valides. Parmi les personnes détenues, "16 sont membres d'organisations terroristes".

Par ailleurs, 2 581 personnes ont été empêchées de franchir la frontière au cours des deux dernières semaines, a-t-il ajouté.

"Le nombre de personnes détenues alors qu'elles tentaient de franchir illégalement la frontière depuis le 1er janvier s'élève à 5 215. Le nombre de personnes empêchées de franchir la frontière est de 62 217", a précisé le porte-parole. Il a, également, fait savoir que "des mesures intensives, efficaces et dynamiques garantissent une sécurité globale" aux frontières.

Engagements diplomatiques

Selon M. Akturk, le ministre turc de la Défense nationale, Yasar Guler, a participé activement aux efforts diplomatiques, notamment en assistant à des réunions clés à Bruxelles les 13 et 14 juin courant, et à la cérémonie de signature de la lettre de bonne volonté pour l'Ukraine avec les ministres de la Défense des pays alliés, ainsi qu'en participant à des activités de l'OTAN.

Il a déclaré que Yasar Guler a souligné le soutien ferme de la Turquie à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, au respect des conventions internationales et aux contributions aux opérations de l'OTAN.

En outre, M. Akturk a précisé que les forces armées turques ont continué à mener avec succès des missions internationales et des exercices d'entraînement dans diverses zones géographiques dans le cadre de missions bilatérales et internationales.

Il a mis l'accent sur divers exercices en Europe et en Méditerranée, sur les événements à venir tels que SEA BREEZE-2024 et les exercices conjoints de contrôle de l'espace aérien, ainsi que sur les engagements diplomatiques tels que les visites de ports et les événements commémoratifs.

Le porte-parole a, également, indiqué que la corvette TCG KINALIADA de la marine turque s'est rendue au Japon en juin pour commémorer le 100e anniversaire des relations diplomatiques, tandis que les frégates TCG BANDIRMA et TCG KARABURUN se sont rendues respectivement au Liban et à Bodrum.

La guerre d'Israël contre Gaza

Se référant aux "attaques méprisables" d'Israël "contre les camps de réfugiés et les écoles où les Palestiniens déplacés cherchent refuge", le porte-parole a déclaré que la priorité de la Turquie est "que le massacre à Gaza prenne fin et qu'une paix durable soit établie dans la région".

"Il est préoccupant que ces attaques aient menacé la stabilité régionale. Il faut éviter toute mesure susceptible de déboucher sur un conflit plus important", a-t-il conclu.

