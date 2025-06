Le ministre turc des affaires étrangères, Hakan Fidan, a réaffirmé le "soutien indéfectible" de la Turquie à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'unité de la Bosnie-et-Herzégovine.

"Notre position est bien connue de toutes les parties en Bosnie et dans la région. J'ai réaffirmé une fois de plus notre soutien indéfectible à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'unité politique de la Bosnie-et-Herzégovine", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec ses homologues bosniaque et croate dans la ville croate de Dubrovnik, ce samedi.

Soulignant que la Bosnie et la Croatie sont toutes deux importantes pour la paix et la stabilité durables en Bosnie et dans la région, M. Fidan a indiqué qu'au cours de leur réunion, ils ont abordé plusieurs sujets, notamment les développements politiques actuels en Bosnie et des projets concrets communs.

"Nous espérons qu'ils (les projets) contribueront au développement économique de notre région. Enfin, nous avons abordé la question de la connectivité et des projets d'infrastructure en Bosnie et en Croatie", a-t-il ajouté.

Affirmant que la réunion a été fructueuse en termes d'échange de vues, M. Fidan a exprimé sa volonté d'organiser régulièrement des réunions de ce type afin de faire progresser la coopération régionale.

Mécanisme consultatif trilatéral

Hakan Fidan et le ministre albanais des Affaires étrangères, Igli Hasani, se sont rencontrés dans la ville croate de Dubrovnik en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du mécanisme consultatif trilatéral Turquie-Bosnie-Herzégovine-Croatie, a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères sur X, ce samedi.

Fidan a ensuite rencontré le ministre des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine, Elmedin Konakovic en marge de la réunion et et aussi le ministre croate des Affaires étrangères Gordan Grlic Radman.

Fidan est en Croatie, ce samedi, pour participer à une réunion du mécanisme consultatif trilatéral entre la Turquie et les nations balkaniques de Croatie et de Bosnie-Herzégovine. Il aura également des entretiens bilatéraux en marge de la visite, a fait savoir le ministère.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp