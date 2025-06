Par Abdulwasiu Hassan

Les perceptions s'accrochent à l'évidence, comme la pointe d'un iceberg qui crie sa présence au-dessus d'une masse submergée de couches invisibles.

Alors que la République démocratique du Congo commémore le 30 juin les 64 ans de son indépendance, elle marque également six décennies et demie de perception comme un chaudron de conflits, de pauvreté et de souffrance pendant la plus grande partie de son histoire coloniale et moderne.

Mais cela se base sur ce que les gros titres disent généralement au monde à propos de cette république d'Afrique centrale. En grattant le vernis, cette vaste nation francophone révèle des images, des sons et des splendeurs qui la projettent sous un jour différent.

Voici quelques-unes des choses que vous avez probablement manquées dans le labyrinthe des nouvelles, pour la plupart négatives, concernant la RDC :

Une masse continentale étendue

Avec ses 2,345 millions de km2, la RDC est le deuxième pays du continent après l'Algérie en termes de superficie. Cela représente environ 60 % de l'Europe occidentale, qui comprend la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni, parmi d'autres nations plus petites.

La majeure partie du pays se trouve dans le bassin du Congo et présente un paysage varié composé de forêts tropicales, de montagnes, de volcans et de plateaux qui se transforment progressivement en savanes.

Exportateur de pétrole

La RDC est un pays producteur de pétrole avec des réserves prouvées de 180 millions de barils de brut et un réservoir estimé à plus de cinq milliards de barils. Selon la plateforme de données en ligne OEC World, le pays a gagné 916 millions de dollars US grâce aux exportations de pétrole brut en 2022.

La production pétrolière congolaise est actuellement limitée au bassin côtier, qui produit 25 000 barils par jour de pétrole offshore, tous exportés.

Le lac Kivu, que la RDC partage avec le Rwanda et le Burundi, contiendrait près de 60 milliards de mètres cubes de méthane dissous, qui pourrait être exploité pour la production d'électricité.

Énergie hydroélectrique

La ligne de vie du pays est le fleuve Congo, qui lui a donné son nom. C'est le deuxième plus long fleuve d'Afrique et le troisième au monde en termes de débit.

On estime que le fleuve a le potentiel de générer 100 000 mégawatts d'énergie hydroélectrique. Selon l'Union africaine, la RDC représente actuellement 13 % du potentiel hydroélectrique mondial.

L'Agence nationale de l'électrification rurale et périurbaine et des services énergétiques a pour objectif de connecter au moins 15 millions de personnes supplémentaires à l'électricité d'ici 2025.

Trésor de cuivre

La RDC reste l'un des principaux gisements de cuivre au monde, un élément essentiel des câbles électriques et des moteurs.

L'exploitation du cuivre est concentrée le long de la célèbre ceinture de cuivre dans le sud de la province du Katanga. Cette réserve géologique s'étend sur environ 70 km de large et 250 km de long entre Lubumbashi et Kolwezi.

Il n'est pas surprenant que le cuivre soit l'une des principales sources de devises étrangères du Congo. Selon l'OEC World, les exportations de cuivre raffiné ont rapporté 16,3 milliards de dollars au pays en 2022.

Source de cobalt

Le Congo est également une source importante de cobalt, une matière première utilisée pour fabriquer de nombreux objets qui alimentent les modes de vie modernes.

Le cobalt est un composant clé des batteries rechargeables qui alimentent les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et les véhicules électriques.

Le cobalt naturel est également un élément essentiel de la vitamine B12, qui joue un rôle dans le métabolisme humain et animal. La RDC est la source de plus de 70 % de l'approvisionnement mondial en cobalt.

D'après les projections économiques et autres, cela restera probablement le cas jusqu'à ce que l'exploitation minière de cette ressource par l'État augmente dans différents pays.

Réserves de coltan

La RDC est le premier producteur mondial de coltan ou de colombo-tantalite, un minerai métallique apparemment banal, d'un noir terne.

Deux éléments extraits du coltan - le niobium et le tantale - jouent un rôle important dans la technologie moderne, alimentant les téléphones portables, les ordinateurs personnels, l'électronique automobile et les appareils photo.

Entrepôt de diamants

Le Congo se classe parmi les premiers producteurs mondiaux de diamants en termes de volume.

Tshikapa, qui se trouve le long du Kasaï à environ 50 km au nord de la frontière angolaise, est reconnu comme le district diamantifère de la RDC.

Depuis la découverte du premier diamant dans la région en 1907, la région a subi de nombreux changements réglementaires tout en restant une partie intégrante d'une industrie de 81,4 milliards de dollars.

Des paillettes d'or

Ce pays d'Afrique centrale est doté de gisements d'or dont la valeur est estimée à 28 milliards de dollars.

Bien que l'exploitation de l'or en RDC soit encore largement artisanale, les experts estiment que le secteur possède un immense potentiel qui peut être exploité grâce à des investissements ciblés et à une réglementation adéquate.

Splendeurs du tourisme

Si les richesses minières de la RDC sont souvent à l'honneur, le tourisme offre un mélange rare d'attractions.

Le pays abrite un grand nombre d'animaux sauvages que l'on peut observer dans leur habitat naturel, notamment des gorilles de montagne, des bonobos et l'insaisissable okapi - une espèce que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde.

La RDC possède également le plus grand lac de lave du monde, au sommet du mont Nyiragongo, considéré comme un phénomène géologique fascinant. Les Virunga, premier parc national d'Afrique, ont été créés en 1925.

Ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO, situé dans la vallée du rift Albertin, est l'un des principaux moteurs du tourisme en RDC.

Forêts tropicales

Selon worldrainforest.com, la RDC possède la deuxième plus grande étendue de forêt tropicale au monde.

La couverture forestière du pays s'étend sur environ 152,6 millions d'hectares, soit 67,3 % de sa superficie totale.

Ces forêts luxuriantes sont un maillon essentiel de l'écosystème mondial, abritant d'innombrables espèces, y compris des espèces rares et menacées.

Outre les forêts tropicales, la RDC possède des forêts sèches (19 %), des forêts marécageuses (4 %) et des forêts de montagne (2 %).

