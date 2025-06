Le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly a annoncé dimanche que son pays avait signé 35 accords et protocoles d'accord d'une valeur de 67,7 milliards d'euros (72,4 milliards de dollars) avec des entreprises et des institutions européennes.

M. Madbouly s'exprimait à l'issue de la conférence égypto-européenne sur l'investissement qui s'est tenue au Caire.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont participé à cette conférence qui s'est tenue samedi et dimanche.

Lors de la séance de clôture de la conférence, à laquelle a également participé l'ambassadeur de l'UE en Égypte, Christian Berger, M. Madbouly a déclaré qu'il espérait organiser cette conférence chaque année afin de "soutenir, suivre et activer les aspects de la coopération commune", selon un communiqué du cabinet égyptien.

Qualifiant la conférence de "réussie", il a indiqué que sa deuxième édition se tiendrait en 2025, sans préciser la date exacte.

M. Madbouly a déclaré que "la conférence a vu la signature de 29 accords et mémorandums d'entente d'une valeur de 49 milliards d'euros avec des entreprises affiliées à l'Union européenne".

Il a ajouté qu'ils ont signé "six accords et mémorandums d'entente d'une valeur de 18,7 milliards d'euros avec d'autres alliances et entreprises, qu'elles soient européennes, non européennes ou de nationalités différentes, mais visant à exporter vers l'Union européenne".

Les accords portent sur des projets dans des domaines tels que "l'hydrogène vert, les véhicules électriques, les infrastructures, le transport durable et les technologies de l'information et de la communication", selon la déclaration.

Dans son discours d'ouverture de la conférence, M. al-Sisi a souligné que les relations entre l'Égypte et l'UE "connaissent une évolution positive dans divers domaines de coopération".

Il a ajouté que cette évolution a été couronnée par la signature, en mars, d'une déclaration politique visant à élever les relations entre les deux parties au niveau d'un partenariat stratégique global.

En mars, l'UE a annoncé qu'elle fournirait à l'Égypte un paquet de financement d'une valeur de 7,4 milliards d'euros entre 2024 et 2027 et que le financement européen total pour l'Égypte au cours des quatre dernières années s'élevait à environ 12,8 milliards de dollars.

