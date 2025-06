Les forces tchadiennes, appuyées par la Force multinationale mixte, ont détruit cinq campements de Boko Haram dans le Lac Tchad, ce qui a permis de neutraliser "plus de 70 terroristes", a rapporté le journal en ligne local "tchadinfo.com".

L'information a été rendue publique dimanche soir, selon un communiqué de l'état-major général des armées transmis aux médias locaux.

"Cinq campements de Boko Haram, y compris leur plus grande base dans la région, ont été entièrement détruits".

Plus de soixante-dix terroristes ont été neutralisés, et l’ensemble de leurs dispositifs humains et matériels a été écarté du territoire tchadien", a ainsi rapporté "tchadinfo.com".

"Le gouvernement tchadien annonce avoir déployé une unité des Forces d’Intervention Rapide (FIR) dans la région du Lac Tchad. Ces forces spéciales, en collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité, ont mené des manœuvres militaires aériennes, terrestres et nautiques dans les localités de Litri, Kaiga-Ngouboua et Kaiga-Kindjiria", détaille la même source.

Pour rappel, Boko Haram est une organisation terroriste basée dans le nord-est du Nigeria depuis le début des années 2000. Elle est également active au Tchad, au Niger, dans le nord du Cameroun et au Mali.

Depuis 2009, des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie dans les violences de masse perpétrées par Boko Haram au Nigeria.

Le groupe a également mené des attaques au Cameroun, au Tchad et au Niger, voisins frontaliers du Nigeria.

