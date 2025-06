Par Giorgio Cafiero

Les experts du Moyen-Orient ont des opinions diverses sur la nature des relations entre le prince héritier et premier ministre saoudien Mohammed bin Salman (MBS) et le président des Émirats arabes unis (EAU) Mohammed bin Zayed (MBZ).

Certains commentateurs soutiennent que le fossé supposé entre ces deux dirigeants arabes est si important que leurs pays cesseront bientôt d'être des alliés, tandis que d'autres soulignent qu'une rencontre entre les deux dirigeants le mois dernier dans l'est de l'Arabie saoudite est le signe qu'il n'y a pas de tensions graves.

La réalité se situe probablement quelque part entre les deux. S'il est peu probable que les liens régionaux entre les deux États se rompent - comme ils l'avaient fait avec le Qatar en 2017 - Riyad et Abou Dhabi ont des priorités, des positions et des intérêts différents, ce qui a créé des complications.

De la question de la normalisation des relations avec Israël à certains conflits en Afrique comme la guerre civile soudanaise, les intérêts saoudiens et émiratis ne s'alignent pas, de sorte que des frictions existent naturellement dans les affaires bilatérales.

La concurrence économique entre ces deux États du Conseil de coopération du Golfe (CCG) est également de plus en plus vive, chacun poursuivant ses propres plans de développement et de diversification économique.

Des relations cordiales

"En tant qu'aîné de ces deux dirigeants, [MBZ] s'attend à être traité avec déférence, ce qui explique les désaccords périodiques", a expliqué Joseph A. Kechichian, chercheur au King Faisal Centre de Riyad, lors d'une interview accordée à TRT World.

MBZ est un dirigeant régional qui aime lancer des tendances et affirmer son influence sur la scène internationale.

Les questions relatives à l'évolution de ses relations avec MBS, alors que le jeune dirigeant saoudien, sûr de lui, s'élève et déploie ses propres muscles en tant que dirigeant de facto de la plus grande monarchie arabe du Golfe, ont toujours alimenté des débats intéressants, bien que quelque peu spéculatifs.

"À mon avis, la meilleure façon de décrire la relation entre les deux États à l'heure actuelle est de dire qu'il s'agit d'un mélange de cordialité, de tension et de pragmatisme", a déclaré à TRT World Aziz Alghashian, membre du projet Sectarianism, Proxies & De-sectarianisation à l'université de Lancaster.

Les tensions entre MBS et MBZ ne constituent pas une "rivalité amère", selon Hussein Ibish, chercheur résident principal à l'Institut des États arabes du Golfe à Washington.

Il les décrit plutôt comme faisant partie d'une "relation concurrentielle contenue et gérable" qui est plus saine que "l'illusion de domination et de subordination" que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont entretenue après 2011, lorsque les retombées des troubles du printemps arabe et les conflits armés alimentaient l'instabilité à travers le monde arabe.

Mais sous le vernis d'une sorte d'unité "sans lumière du jour" se cachait une relation concurrentielle non résolue qui reflète la réalité du pouvoir économique, politique et même militaire dans le Golfe", a ajouté M. Ibish.

En 2021, les autorités de Riyad ont commencé à exiger des entreprises étrangères présentes en Arabie saoudite qu'elles établissent leur siège social dans le Royaume d'ici 2024.

Bien que les dirigeants saoudiens aient indiqué que cette mesure faisait partie d'une stratégie visant à garantir un véritable engagement à long terme en faveur du développement du pays, elle constitue un défi pour la position des Émirats arabes unis en tant qu'État du CCG où la plupart des entreprises étrangères opérant dans le Golfe établissent leur siège.

Le Yémen, source de discorde

En ce qui concerne l'architecture de sécurité de la péninsule arabique, le Yémen est la principale source de conflit entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

À partir de mars 2015, Riyad et Abou Dhabi ont dirigé ensemble une coalition militaire arabe visant à inverser les progrès réalisés par les Houthis en 2014 et 2015.

Mais plusieurs années après le début de cette campagne, les dirigeants émiratis ont pris conscience de son caractère désastreux et ont changé de cap.

En 2019, les Émirats arabes unis ont officiellement retiré leurs forces du Yémen et ont commencé à influencer le paysage du sud du Yémen par l'intermédiaire d'acteurs non étatiques de substitution.

Les Émirats arabes unis ont ainsi soutenu divers groupes yéménites tels que le Conseil transitoire du Sud (CTS), tout en laissant l'Arabie saoudite combattre les Houthis dans le nord du Yémen.

"Le fait est que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont allés au Yémen avec des programmes différents, poursuivant des guerres différentes mais qui se chevauchent et des cadres idéologiques divergents. Avec le temps, cela est devenu plus évident qu'au début, et cela reste vrai aujourd'hui", a déclaré M. Ibish.

Il est indéniable que ces conflits d'intérêts entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis concernant le Yémen ont créé une dynamique sur le terrain qui sert les intérêts des Houthis et, par extension, ceux de l'Iran.

L'absence d'alignement entre Riyad et Abou Dhabi a largement contribué à la faiblesse et à l'inefficacité du Conseil présidentiel de direction (CPL), qui est l'organe à la tête du gouvernement internationalement reconnu du Yémen, lorsqu'il s'agit de traiter avec les Houthis.

Le CTS, parrainé par les Émirats arabes unis, s'oppose aux éléments soutenus par l'Arabie saoudite au Yémen qui croient en l'unité Nord-Sud. Comme l'explique M.

Kechichian, le soutien d'Abou Dhabi au CTS, qui appelle au rétablissement de l'État indépendant du Yémen du Sud qui a existé de 1967 à 1990, a entraîné de "graves divergences" entre les politiques étrangères saoudienne et émiratie vis-à-vis du Yémen, alimentant ainsi une "impasse permanente dans ce pays infortuné".

Les deux partenaires du CCG soutiennent différents groupes yéménites qui, à toutes fins utiles, perpétuent la fragmentation actuelle, explique M. Kechichian. En outre, Riyad et Abou Dhabi ne semblent pas prêts à mettre de côté leurs différences et à soutenir un leadership unique capable de vaincre les Houthis, de maintenir l'unité du Yémen et d'investir dans sa reconstruction.

Veena Ali-Khan, chercheuse sur le Yémen et le golfe Persique, a déclaré à TRT World : "Il y a toujours des rumeurs selon lesquelles les Émirats arabes unis font pression pour prendre le contrôle du port d'Aden par l'intermédiaire de Dubaï Ports World.

Plus important encore, de profondes divisions subsistent au sein des forces du bloc anti-Houthi, avec des animosités croissantes entre le STC et les forces d'Amalika, qui sont ostensiblement censées être du même côté.

Pour dire les choses crûment, les agendas contradictoires de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis au Yémen continuent de contribuer à la fragmentation du CLP".

Néanmoins, jusqu'à présent, Riyad et Abou Dhabi ont réussi à éviter que leurs intérêts conflictuels au Yémen n'alimentent une crise totale dans les affaires bilatérales, même si certains commentateurs ont passé des années à suggérer que l'alliance entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis se détériorait.

Au contraire, ils se sont "révélés habiles à compartimenter leurs rivalités, en particulier lorsque la situation des forces alliées sur le terrain a atteint un point d'ébullition", commente M. Ali-Khan.

Enjeux saoudiens au Yémen du Sud

Les dirigeants saoudiens considéreraient comme désastreux un retour de facto ou de jure à la partition du Yémen. Il y a plusieurs raisons à cela, notamment le fait que Riyad ne pense pas pouvoir exercer une influence suffisante sur un État indépendant dans le sud du Yémen qui pourrait réapparaître à l'avenir.

Toutefois, les décideurs politiques de Riyad pourraient se retrouver dans une situation où ils devraient tirer le meilleur parti de la sécession du Yémen méridional.

"Je pense que [les responsables saoudiens] devraient accepter le fait accompli, mais ils ne l'apprécieraient pas. Ce n'est pas dans leur intérêt. S'ils peuvent faire quelque chose pour que cela ne se produise pas, ils le feront", commente M. Ibish.

D'autres experts sont du même avis. "Bien qu'hypothétique, un Yémen du Sud émergent poserait de sérieux défis à Riyad, qui n'accueillerait probablement pas de forces sécessionnistes dans la péninsule arabique, ce que le CCG ne souhaiterait probablement pas non plus", a déclaré M. Kechichian à TRT World.

Mais si une telle scission du Yémen, formelle ou informelle, se produit, Riyad réagira probablement avec prudence afin d'éviter d'exacerber ou de compliquer inutilement les tensions qui pourraient se retourner contre les intérêts géopolitiques de l'Arabie saoudite en matière de sécurité.

"Je pense que l'élite dirigeante saoudienne évaluera l'impact d'un Yémen du Sud indépendant sur la stabilité à la frontière saoudienne", a déclaré M. Alghashian.

"Pour l'Arabie saoudite, il est devenu clair qu'elle est prête à faire preuve de pragmatisme dans ses relations avec ses interlocuteurs. Cela dit, je ne vois pas les Saoudiens se contenter de rester les bras croisés et de laisser le CTS régner purement et simplement dans le sud. Par conséquent, si un État du Yémen du Sud voit le jour, cela signifiera que les deux Yémen seront gérés comme une sphère de concurrence entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pour les années à venir", a-t-il ajouté.

Dynamique régionale et vue d'ensemble

La concurrence féroce et les fortes tensions entre les États du CCG ont toujours existé. Cependant, tout au long de l'histoire, ces tensions sont apparues sous la surface en période de crise dans la région.

C'est le cas aujourd'hui avec la guerre d'Israël contre Gaza, qui s'est étendue à la mer Rouge et pourrait déboucher sur une véritable guerre au Liban. Dans ce contexte, il est probable que MBS et MbZ, en tant que dirigeants pragmatiques, atténueront et contiendront les tensions entre leurs pays en ce qui concerne le Yémen ; elles seront mises à l'écart, mais pas résolues.

Après un éventuel cessez-le-feu à Gaza et la maîtrise de la violence dans la mer Rouge, au sud du Liban et dans le nord d'Israël, il sera important de surveiller l'évolution des tensions entre Riyad et Abu Dhabi sur l'avenir du Yémen.

Giorgio Cafiero est le PDG de Gulf State Analytics (@GulfStateAnalyt), une société de conseil en risques géopolitiques basée à Washington.

