Par Pauline Odhiambo

Qu'il s'agisse d'histoire ou de fiction, le culte des combattantes intrépides et conquérantes perdure.

Dans le mythique royaume du Wakanda de Marvel, l'élite des Anges de minuit suscite le choc et l'effroi dans leurs combinaisons furtives ailées, alors qu'elles gardent avec zèle leur terre et leur peuple.

L'Afrique a elle aussi eu son lot de femmes combattantes. Pendant au moins 300 ans, à partir du XVIIe siècle, l'unité militaire exclusivement féminine Agojie a farouchement gardé le royaume du Dahomey, qui est devenu le Bénin moderne.

Le libyen Mouammar Kadhafi, à l'époque de sa splendeur, s'est vanté d'avoir une garde amazonienne, un cadre d'élite de gardes du corps féminins qui l'ont protégé jusqu'à son éviction et son assassinat en 2011.

Malgré cette histoire mouvementée, les femmes dans l'industrie de la sécurité contemporaine sont moins reconnues et font face à de nombreux défis pour faire avancer leur carrière.

C'est précisément ce qui a motivé Sienna Dutkowski à créer Lady Askari, une société de sécurité féminine établie au Kenya et en Éthiopie, afin de redéfinir le rôle des femmes dans ce secteur.

"De nombreuses femmes expertes en sécurité sont désireuses d'apporter une valeur ajoutée au secteur de la sécurité, sur la base de leurs perspectives uniques et de leur expérience professionnelle. Elles n'ont pas pu le faire parce qu'aucun espace n'a été créé pour elles dans l'industrie", explique Sienna à TRT Afrika.

Les données recueillies par l'International Security Training Academy (ISTA) montrent que les femmes représentent 11 % de la main-d'œuvre du secteur de la sécurité privée dans le monde.

Lady Askari vise à faciliter les possibilités de formation pour les professionnels de la sécurité, en particulier les femmes, afin d'améliorer leurs compétences et de stimuler la croissance de leur carrière.

Protection rapprochée

Askari, qui signifie "sentinelle" en swahili, est un terme souvent utilisé pour désigner le personnel de sécurité qui garde les portes des quartiers résidentiels, des immeubles de bureaux ou des magasins au Kenya.

Dans ce pays, de nombreux askaris sont des employés débutants qui n'ont pratiquement aucune formation en matière de sécurité, ce qui contribue à la faible présence des femmes dans ce secteur.

"Si 89 % de la main-d'œuvre dans le domaine de la sécurité est composée d'hommes, les solutions créées le sont dans une perspective masculine", explique Sienna, dont le personnel se compose de 97 professionnels de la sécurité et de 58 femmes.

"La sécurité orientée vers les femmes n'a pas pour but d'opposer les perspectives masculines à celles des femmes. Il s'agit d'explorer comment des éléments tels que l'instinct maternel, l'intuition féminine et la capacité naturelle des femmes à se fondre dans différents contextes sociaux peuvent être utiles dans le domaine de la sécurité".

Les études menées par l'ISTA révèlent que de nombreuses personnes pensent que les agents de sécurité doivent ressembler à des bodybuilders et que ce travail est "trop dangereux" pour les femmes.

Sienna explique que ces idées fausses sont souvent à son avantage lorsqu'elle constitue une équipe de sécurité pour divers besoins.

"L'une de nos meilleures agentes de protection rapprochée ne mesure qu'un mètre cinquante", souligne Sienna.

La protection rapprochée est la fourniture d'une sécurité physique personnelle par des gardes du corps pour assurer la sécurité des VIP ou d'autres personnes qui peuvent être exposées à un risque personnel élevé en raison de leur notoriété, de leur valeur nette, de leurs affiliations ou de leur situation géographique.

Alors, comment la stature et la féminité peuvent-elles être utilisées dans le cadre de la protection rapprochée ? Winnie Bolo, l'askari d'un mètre cinquante, a étudié la psychologie à l'université et travaille avec Lady Askari depuis sa création en 2020.

"L'idée d'une femme garde du corps surprend encore beaucoup de gens. On me prend souvent pour une secrétaire ou une assistante personnelle lorsque je travaille, ce qui me permet de faire plus facilement ce que l'on attend de moi. Je me fonds facilement dans la foule, je recueille des informations ou je fais de la surveillance sans me faire remarquer", explique la jeune femme de 30 ans à TRT Afrika.

"En outre, tous les emplois dans le domaine de la sécurité ne requièrent pas de muscles. L'évaluation des risques, par exemple, est une affaire de cerveau", ajoute-t-elle.

Accent sur les compétences non techniques

Outre l'évaluation des risques, Lady Askari réunit des professionnels de la sécurité d'horizons divers, formés à différents aspects de la sécurité, notamment la gestion des déplacements sécurisés, les enquêtes, la collecte de renseignements, la criminologie, la prévention des pertes et la surveillance par télévision en circuit fermé.

L'expérience de Sienna en matière de gestion de la sécurité l'a aidée à structurer les opérations de base de Lady Askari avec son mari, James, cofondateur de l'entreprise, qui avait une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine de la sécurité en tant qu'officier de marine.

Elle se souvient d'un incident au cours duquel son mari James, qui était responsable d'une équipe chargée de surveiller une ambassadrice lors d'une mission en Irak, a pris conscience de la valeur de l'expertise féminine.

"L'ambassadrice a demandé à James ce qui se passerait si elle avait besoin d'aller aux toilettes. Il lui a répondu que l'équipe de sécurité avait déjà identifié l'endroit idéal qu'elle utiliserait", raconte Sienna.

L'ambassadeur a répondu en soulignant que James devrait mobiliser son équipe de sécurité composée exclusivement d'hommes pour libérer les toilettes. Il aurait ensuite dû placer un homme près de la porte et un autre près de la fenêtre pendant que l'ambassadrice utilisait la salle de bains.

"Des gardes du corps féminins se seraient probablement mieux fondus dans la masse et auraient peut-être été plus discrets dans ce scénario", explique Sienna.

"Si l'objectif ultime est de créer les meilleures solutions de sécurité pour tous les clients, nous devons prendre en compte des compétences plus douces. Le fait d'avoir des femmes expertes est bénéfique à bien des égards, et c'est en partie la raison pour laquelle nous avons choisi un nom genré pour notre organisation".

Intel et partenariats

L'équipe de renseignement de Lady Askari est composée exclusivement de femmes - un facteur qui, selon Sienna, joue en faveur de l'entreprise.

"L'idée fausse selon laquelle les femmes sont par nature des personnes aimant les ragots est utile, en particulier dans les services d'information et d'enquête", explique-t-elle. "Dans le monde de la sécurité, les ragots sont utiles pour recueillir des renseignements.

L'expérience de Sienna en matière de développement communautaire l'a aidée à travailler avec diverses organisations locales et internationales afin d'améliorer la sécurité des communautés.

"Nous travaillons avec des organisations telles que I Am My Bodyguard, qui propose une formation à la sécurité personnelle spécifiquement destinée aux enfants", déclare-t-elle.

"She Hacks' et Protect Us Kids Foundation font partie des autres organisations avec lesquelles nous nous sommes associés pour organiser des programmes de protection des enfants, notamment en ce qui concerne la navigation sur les sites en ligne qui s'attaquent aux enfants.

Lady Askari a également construit plusieurs aires de jeux dans les prisons du Kenya afin d'offrir des espaces sûrs où les enfants de mères incarcérées peuvent jouer.

Sienna s'efforce actuellement de recruter une conductrice ayant de l'expérience en tant que mécanicienne, alors même que l'entreprise explore d'autres possibilités de formation pour le personnel de Lady Askari.

"Nous proposons une formation à la conduite pour améliorer les compétences des gens du point de vue de la sécurité, ce qui est étroitement lié à la conduite défensive", explique-t-elle à TRT Afrika.

"La difficulté réside dans le fait que la conduite défensive nécessite un parcours spécifique et un certain nombre de licences de formation. Nous avons l'intention de nous associer à une école de conduite réputée pour y parvenir.

Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp