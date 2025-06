Une Crocheteuse nigériane, Chidinma Modupe Okafor, a battu le record du monde du plus long marathon de crochet avec un temps de 72 heures.

Le Guinness World Record GWR indique que Mme Okafor, âgée de 30 ans, a créé une robe de soirée blanche au cours de son "crochet-thon" qui a duré trois jours.

Le crochet est un procédé qui consiste à créer des textiles ou des vêtements en utilisant un crochet pour entrecroiser des boucles de fil ou de laine.

Le précédent record de 34 heures et 7 minutes a été établi par Alessandra Hayden (États-Unis) en 2021.

Chidinma crochète des robes et des accessoires depuis son enfance.

Elle explique que son désir de battre le record est né de sa passion de toujours pour l'artisanat, ainsi que du désir de repousser ses limites physiques et mentales.

"Je souhaite mettre en valeur l'art et la persévérance de ce métier et sensibiliser le public au crochet et à ses bienfaits", explique Mme Okafor.

Pour être confirmée par GWR, Chidinma a dû crocheter sans interruption pendant toute la durée de la tentative, ce qui signifie qu'une fois qu'elle avait terminé une pelote de laine, elle devait immédiatement passer à la suivante.

Chidinma avait droit à deux heures de repos par jour (cinq minutes par heure de crochet), comme c'est le cas pour toutes les tentatives de record du "plus long marathon".

Ce n'est que pendant ces pauses qu'elle pouvait manger, dormir, aller aux toilettes ou se changer, explique GWR dans son hommage élogieux à l'artiste.

"Elle a également dû faire preuve d'endurance physique et de stratégie pour maintenir un rythme constant tout en minimisant la fatigue", a révélé M. Okafor.

Au départ, Chidinma avait décidé de crocheter une robe de mariée, mais au fil du temps et de la fatigue, elle a décidé d'en faire une robe de soirée convenant à diverses occasions.

"Je ne pouvais pas faire d'heures supplémentaires", explique-t-elle.

Elle s'est inspirée de sa compatriote Hilda Baci, qui a réalisé l'année dernière le plus long marathon culinaire du monde.

