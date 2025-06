Un camion de marchandises a été retrouvé avec 16 hommes abattus à l'intérieur, tandis que trois autres ont été retrouvés morts à l'extérieur du véhicule, a indiqué le ministère de la sécurité publique dans un communiqué, après avoir initialement donné un bilan de 20 morts.

Les événements se sont produits vendredi dans la municipalité de La Concordia, près de la frontière avec le Guatemala, où la violence a augmenté ces dernières années.

Selon une première enquête, l'affrontement aurait eu lieu entre le cartel S inaloa, l'un des plus puissants du Mexique, et un autre gang identifié comme le cartel "Chiapas et Guatemala".

Le ministère a déclaré dans un communiqué que les deux groupes s'affrontaient pour "le contrôle criminel de la zone frontalière". Selon l'organisation non gouvernementale Insight Crime, cette région est essentielle pour le trafic de drogues, d'armes et de migrants vers les États-Unis.

Le gouvernement mexicain a déployé 1 200 personnes supplémentaires pour renforcer la frontière sud du pays avec le Guatemala.

Dans cette partie du Mexique, on sait qu'un autre cartel, Jalisco Nueva Generacion, mène une guerre de territoire avec le groupe Sinalo. La violence s'est intensifiée ces dernières années dans l'État du Chiapas.

