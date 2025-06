Par Charles Mgbolu

La chanteuse sud-africaine Tyla a de nouveau affirmé sa domination dans l'espace musical africain en remportant les catégories très convoitées du Best New Artist et Best International Act award lors des BET Awards 2024 à Los Angeles.

Tyla a qualifié ce prix de cadeau et l'a dédié aux stars africaines qui l'ont précédée.

"Les gars, je n'ai rien préparé, mais je veux juste dire un grand merci à mes tigres, à ma famille, à mon équipe. Merci à BET pour avoir toujours poussé la culture, je vais bientôt me produire, alors préparez-vous", a-t-elle déclaré.

Tyla a vraiment surpris tout le monde, car elle est la troisième artiste à recevoir le prix de la meilleure nouvelle artiste qui n'est pas née aux États-Unis. Elle suit Nicki Minaj, qui est née à Trinidad, et Sam Smith, qui est né en Angleterre.

Le lauréat du BET dans cette catégorie est souvent nommé au Grammy du meilleur nouvel artiste, mais ce ne sera pas possible cette année.

Tyla a remporté un Grammy le 4 février (meilleure performance musicale africaine pour "Water"), ce qui la rend inéligible pour le titre de meilleure nouvelle artiste l'année prochaine.

Parmi les autres lauréats, citons la chanteuse nigériane Temilade Openiyi, connue sous le nom de "Tems", qui a remporté le prix Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award avec sa chanson "Me & U".

C'est la quatrième fois que Tems remporte les BET Awards, où elle a battu des stars mondiales du gospel telles que Kirk Franklin, CeCe Winans, Maverick City Music, et d'autres, pour remporter le prix.

Le chanteur nigérian Burna Boy n'a remporté aucune de ses deux nominations, à savoir Meilleur artiste masculin R&B/pop et Meilleur artiste masculin hip-hop. Le chanteur américain Usher a remporté le prix du Meilleur artiste masculin R&B/pop, tandis que Kendrick Lamar a remporté le prix du Meilleur artiste masculin hip-hop.

L'artiste Makhadzi, originaire de Limpopo, a également remporté un prix BET dans la catégorie "Viewer's choice : best new international act" (choix des téléspectateurs : meilleur nouvel artiste international), battant son compatriote sud-africain Tyler ICU et d'autres artistes internationaux.

Le rappeur américain Drake s'est présenté à la cérémonie avec le plus grand nombre de nominations (sept), mais il n'en a remporté aucune.

Sexxy Red a également participé à la cérémonie avec cinq nominations. 21 Savage, Doja Cat et Megan Thee Stallion en avaient quatre chacun. Aucun d'entre eux n'est reparti gagnant.

Les 2024 BET Awards se sont déroulés dimanche (30 juin) au Peacock Theatre de Los Angeles.

Taraji P. Henson a animé le spectacle pour la troisième année.

