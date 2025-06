Par Mazhun Idris

L'un des temps forts de la récente visite de la première dame turque Emine Erdogan au Nigeria a été l'exposition de peinture organisée par l'Institut Yunus Emre d'Abuja, qui présentait les œuvres de quelques-unes des artistes féminines les plus accomplies de ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Parmi les artistes dont les œuvres ornaient la salle d'exposition figurait Halima Abubakar, une praticienne de différentes formes d'art dont les origines multiculturelles sont aussi fascinantes que les délicats coups de pinceau qui ont enchanté et intrigué la première dame turque.

"Mes formes d'art de prédilection sont le mandala, le tezhip et le dotilisme", explique Halima à TRT Afrika.

Tezhip est un mot turc qui signifie "ornementation avec de l'or". En turc ottoman, il s'agit d'une tradition créative qui consiste à embellir la calligraphie et l'enluminure décorative des manuscrits à l'aide d'encres et de coups de pinceau variés.

Dans les mosquées et les centres religieux, les œuvres de Tezhip intègrent l'archétype des motifs étoilés islamiques, composés de traits géométriques et paramétriques formant une série complexe de motifs entrelacés reflétant les traditions du Moyen-Orient.

Mandala, quant à lui, est un mot sanskrit qui signifie "cercle". Il s'agit d'une forme d'art qui utilise des dessins et des motifs géométriques, qui symbolisent à l'origine l'univers dans l'hindouisme et le bouddhisme, ainsi qu'une porte d'accès à la paix intérieure dans la méditation.

Le dotilisme, comme son nom l'indique, est une forme d'art qui consiste à superposer d'innombrables points sur une surface pour créer de la texture et de la profondeur, avant d'utiliser des couleurs pour créer des œuvres uniques d'une beauté comparable à celle du carrelage ornemental.

La disposition des points suit les interactions symétriques des couleurs pour obtenir une concordance, un mélange, une nuance et un dégradé. L'art du point peut être réalisé sur une toile, une tasse à thé en céramique, un vase, un mur ou un sol.

Un projet passionnant

Le parcours créatif d'Halima a commencé il y a une dizaine d'années, lorsqu'elle est tombée par hasard sur l'art du mandala sur Instagram. Elle avait alors 18 ans et était étudiante à l'université Bayero de Kano, dans le nord-ouest du Nigeria, où elle se spécialisait en biochimie.

"J'ai contacté des professionnels à Dubaï et en Inde, entre autres pays asiatiques, pour avoir leur avis sur cette forme d'art que je trouvais si intéressante. Mais aucun d'entre eux ne m'a répondu", raconte Halima en se remémorant sa décision impulsive.

Elle a cherché des artistes du Mandala au Nigeria qui pourraient lui enseigner les bases de cet art, mais n'en a trouvé aucun.

Sans se décourager, Halima a décidé d'apprendre par elle-même, en regardant des vidéos en ligne et en lisant des blogs de bricolage au cours des trois années qui ont suivi. Pour créer des mandalas, elle utilise des crayons de couleur, un compte-gouttes, des cotons-tiges et des manches à balai.

"Je suis passée par un long processus d'auto-apprentissage et de pratique jusqu'à ce que je devienne bonne dans ce domaine", explique-t-elle à TRT Afrika.

Halima est devenue une artiste professionnelle fin 2017, alors qu'elle n'avait que 21 ans.

Pour ses prouesses artistiques dans ce métier fastidieux et complexe, Halima attribue son trait naturel d'attention aux détails et son amour de la précision et de l'uniformité. Elle affirme que cela lui permet de tenir bon même lorsque les choses deviennent difficiles.

Une touche africaine

Le Mandala étant lié à la spiritualité et à la méditation orientales, Halima a réfléchi à la meilleure façon d'infuser des éléments de motifs africains dans cette forme d'art étrangère, tout en préservant son authenticité.

"J'ai décidé d'y ajouter une touche africaine, en utilisant des motifs et des formes pour créer une pièce représentant l'art contemporain du continent. Il n'y a pas de limite à ce que l'on peut créer", dit-elle.

Grâce à la localisation de ces formes d'art, Halima a une clientèle de grandes entreprises et de particuliers dont la liste d'attente ne cesse de s'allonger.

Ses peintures murales sur mesure ont une touche locale distincte, allant des mosquées au complexe présidentiel du Nigeria.

Un processus méditatif

Quelle est la complexité du processus artistique qui préside à la création des Mandalas d'Halima ? "La maîtrise de cette technique artistique exige de la précision, de la constance et de la patience. Il faut également disposer d'une boîte à outils spécialisée dans le dotilisme", explique-t-elle.

Les dessins de Mandala doivent être peints sur une surface plane, une toile ou un mur. Pour les projets de peintures murales, Halima commence par se rendre sur place afin d'étudier, de mettre à l'échelle et de tracer le schéma du dessin et de déterminer une palette de couleurs appropriée.

Au cours d'une journée de travail typique, elle arrive sur le site avec son équipe, qui apprête la surface et ajoute une couche de fond pour que les peintures murales prennent vie.

L'équipe créative trace ensuite les contours réguliers des esquisses préliminaires, avec des motifs complexes dessinés à la main, dans le but d'achever la symétrie de chaque élément du Mandala ou du Tezhip en proportion avec l'arrière-plan.

"Je remplis ensuite les détails avec des couleurs, en essayant de rester fidèle au thème et à mes concepts prédéterminés. Parfois, je suis des inspirations spontanées et j'incorpore des imperfections", explique Halima à TRT Afrika.

Elle travaille assise ou debout sur un support ou une échelle, selon les besoins. Avec son œil vif, elle est souvent perdue dans son œuvre enchanteresse, immergée dans le processus apaisant comme dans une méditation.

"Au-delà de la motivation, l'art du dotilisme est une entreprise de longue haleine qui exige beaucoup de patience, de discipline, d'attention, de passion profonde et de calme cultivé", explique-t-elle.

À Abuja et dans de nombreux États nigérians, les peintures murales Tezhip et les Mandalas d'Halima ont transformé les espaces publics et privés, tout en suscitant des conversations et un sentiment d'harmonie et de beauté.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp