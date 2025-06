Par Emmanuel Onyango

De nouveaux pourparlers menés sous l'égide de la Turquie indiquent un rapprochement entre l'Éthiopie et la Somalie après des mois d'impasse diplomatique concernant un accord portuaire controversé que l'Éthiopie a signé avec la région séparatiste du Somaliland en Somalie.

L'Éthiopie et le Somaliland avaient annoncé le 1er janvier qu'ils avaient signé un protocole d'accord qui accorderait à l'Éthiopie un accès à la mer Rouge en échange de la reconnaissance du Somaliland en tant que nation indépendante.

L'Éthiopie est le pays enclavé le plus peuplé du monde. Elle a perdu son accès à la mer lors de la sécession de l'Érythrée en 1993. L'Éthiopie utilise le port de Djibouti, pays voisin, pour la plupart de ses importations et exportations.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a insisté sur le fait que l'accès à la mer était d'une grande importance.

Trouver un terrain d'entente

La Somalie, qui considère le Somaliland comme faisant partie de son territoire, a dénoncé l'accord comme une violation de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Elle accuse l'Éthiopie d'avoir l'ambition d'annexer une partie de la Somalie, ce qu'Addis-Abeba dément.

L'Union africaine, les voisins régionaux et les puissances mondiales ont soutenu les appels au respect de l'intégrité territoriale de la Somalie. Ils ont exhorté les dirigeants des deux pays à résoudre le conflit par le dialogue.

Les tentatives de désescalade de la tension entre les deux voisins d'Afrique de l'Est ont depuis lors été largement infructueuses.

La dernière initiative en date pour sortir de l'impasse a été l'intervention de la Turquie, qui a joué le rôle de facilitateur des pourparlers entre les deux parties.

Le ministre turc des affaires étrangères, Hakan Fidan, a reçu ses homologues éthiopien et somalien à Ankara lundi et a discuté des moyens de régler leurs différends "dans un cadre mutuellement acceptable".

Il s'agit d'une démarche sans précédent depuis l'éclatement du conflit.

"Notre engagement en faveur de la paix, de la diplomatie et de la bonne volonté nous pousse à établir un dialogue et à trouver un terrain d'entente là où c'est possible", a déclaré M. Fidan aux journalistes à Ankara, en présence des ministres des affaires étrangères de l'Éthiopie et de la Somalie, à l'issue de leurs entretiens.

Un facilitateur naturel

Le gouvernement somalien avait précédemment déclaré qu'il n'entamerait des pourparlers sur l'accord portuaire qu'une fois que l'Éthiopie aurait dénoncé son accord avec le Somaliland et présenté des excuses publiques.

Les liens de longue date qu'entretient la Turquie avec les deux parties sont considérés comme essentiels à toute avancée dans les pourparlers.

Les deux parties ont convenu de se rencontrer à Ankara en septembre pour une deuxième série de discussions. Les analystes de la région de la Corne de l'Afrique ont salué l'initiative diplomatique de la Turquie.

"Je pense que nous devrions saluer et féliciter les gouvernements éthiopien et somalien pour leur esprit de coopération dans la résolution de leurs tensions diplomatiques", a déclaré Nuur Mohamud Sheekh, ancien porte-parole du directeur exécutif du bloc régional de l'IGAD.

"Le gouvernement de Türkiye a contribué de manière constructive à faciliter ce dialogue essentiel", a-t-il déclaré à TRT Afrika.

La voie vers le rétablissement des liens diplomatiques entre les voisins de la Corne de l'Afrique reste incertaine, mais la confiance dans les efforts de médiation d'Ankara est réelle.

"La Turquie entretient d'excellentes relations avec les deux gouvernements, ainsi qu'avec le Premier ministre éthiopien Abiy et le président somalien Hassan, a déclaré M. Mohamud.

Pour cette raison, il a décrit la Turquie comme étant "naturellement un facilitateur de confiance".

Partenariats stratégiques

Je pense que le fait que les ministres des affaires étrangères de l'Éthiopie et de la Somalie aient convenu de se rencontrer à nouveau en septembre est l'expression d'une intention de résoudre la situation", a-t-il ajouté.

La position stratégique de la Somalie est considérée comme très importante en raison de son accès à la mer Rouge et au golfe d'Aden. Le mois dernier, elle a obtenu un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies.

La Turquie est l'un des principaux partenaires de la Somalie depuis la première visite du président Recep Tayyip Erdogan à Mogadiscio en 2011. Elle forme les forces de sécurité somaliennes et fournit une aide au développement.

En février, les ministres de la défense de la Turquie et de la Somalie ont signé un accord de coopération de dix ans visant à renforcer les relations bilatérales et la stabilité de la région.

La Turquie a construit des écoles, des hôpitaux et des infrastructures et a offert des bourses aux Somaliens pour qu'ils étudient dans son pays. En retour, elle s'est assuré un point d'ancrage en Afrique et sur une route maritime mondiale essentielle.

Nous gardons espoir

L'Éthiopie est également l'un des pays africains qui entretiennent des liens économiques et diplomatiques étroits avec la Turquie.

Les analystes estiment que la résolution des tensions entre la Somalie et l'Éthiopie est cruciale pour la stabilité et le développement de l'Afrique de l'Est et au-delà, compte tenu des nombreux défis sécuritaires et économiques déjà existants dans la région.

Certains experts estiment que la résolution des tensions entre les deux pays est une tâche difficile.

Le ministre turc des affaires étrangères, Hakan Fidan, a également reconnu "la nature complexe des nombreuses dynamiques en jeu".

Il s'est toutefois montré optimiste. Le premier cycle de négociations a "permis aux deux parties d'exprimer leurs sensibilités en détail et à toutes les parties d'obtenir une meilleure compréhension", a déclaré M. Fidan.

Nous gardons espoir pour l'avenir", a-t-il ajouté.

