Un réformateur aux racines turques et un conservateur pur et dur s'affronteront lors du second tour des élections présidentielles en Iran, le premier tour n'ayant pas permis de dégager un vainqueur clair.

Les élections dans ce pays à majorité chiite ont été rendues nécessaires par la mort du président sortant Ebrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère le 19 mai.

Le 5 juillet, les Iraniens se rendront dans les isoloirs pour choisir entre le réformateur Masoud Pezeshkian et le conservateur Saeed Jalili, quelques jours à peine après que le pays a connu un taux de participation record, qui n'a même pas atteint 40 %.

Alors que le pays connaît des bouleversements sismiques, la première question qui se pose est la suivante : quelles sont les implications des résultats du premier tour de scrutin pour la politique iranienne ?

La question de la légitimité persiste-t-elle ?

Le système politique iranien vise à synthétiser l'interprétation chiite de la loi islamique et le populisme, en mettant l'accent à la fois sur la légitimité divine et le soutien populaire.

La composante du système politique iranien est incarnée par l'interprétation Velayat-e Faqih de l'école Usuli du chiisme Twelver. La théorie du Velayat-e Faqih, formulée par Khomeini durant son exil à Najaf, est devenue la pierre angulaire des principes fondateurs de l'Iran après la révolution de 1979.

Cette théorie a catalysé une profonde transformation de l'idéologie politique du chiisme Twelver. Si le terme Velayat-e Faqih désigne fondamentalement l'autorité juridique du faqih dans un cadre politique, il englobe également l'autorité de gouvernance du faqih, ainsi que son rôle de chef d'État.

En revanche, la composante populiste se reflète dans les élections d'institutions telles que la présidence, le parlement et l'assemblée des experts.

Dans le discours révolutionnaire iranien, la participation aux élections est présentée comme un indicateur de la légitimité de l'État. En effet, les responsables iraniens, y compris le guide suprême Ali Khamenei, utilisent le taux de participation aux élections pour affirmer la légitimité du système politique de la République.

Dans un discours prononcé le 24 juin, M. Khamenei a souligné l'importance d'un taux de participation élevé aux élections présidentielles, affirmant qu'une participation importante renforcerait l'honneur de l'Iran.

Cependant, les résultats du premier tour indiquent que l'aspiration de Khamenei à un taux de participation élevé ne s'est pas vraiment concrétisée.

Le ministère iranien de l'intérieur a indiqué que le taux de participation au premier tour était de 39,96 % dans l'ensemble du pays, la capitale Téhéran enregistrant l'un des taux de participation les plus faibles, à savoir 23 %.

Cela signifie que 60 % des électeurs ont boycotté les élections, ce qui suggère que la question de la légitimité de l'État en Iran persiste.

Les conservateurs modérés mis à l'écart

Le deuxième résultat significatif du premier tour des élections présidentielles iraniennes a été l'élimination des conservateurs modérés et la préférence de la base conservatrice pour un candidat de la ligne dure.

Au premier tour, Mohammad Bagher Ghalibaf représentait les conservateurs modérés, tandis que Saeed Jalili représentait les conservateurs radicaux.

Selon l'annonce des résultats par le ministère iranien de l'Intérieur, le candidat réformateur Masoud Pezeshkian a accédé au second tour avec 10 415 991 voix, tandis que le candidat conservateur radical Saeed Jalili a obtenu 9 473 298 voix.

De ces deux idéologies politiques, le Front de stabilité de la révolution islamique représente le conservatisme radical dans la politique iranienne. Il est composé de disciples de Muhammad Taqi Misbah Yazdi, l'un des religieux chiites les plus durs de l'Iran au cours des quarante dernières années.

Également connus sous le nom d'"évangéliques chiites", ses membres feraient partie de la communauté Hojjatiyeh, l'un des groupes les plus clandestins de l'histoire du pays. Ils ont toujours été dénoncés par les conservateurs et les réformistes modérés comme étant des chiites salafistes et des talibans iraniens.

Dans l'idéologie révolutionnaire iranienne, les conservateurs représentent la théorie de l'Intisab (nomination) de l'interprétation Velayat-e Faqih au sein de l'école Usuli du chiisme Twelver, tandis que les réformistes défendent la théorie de l'élection de la même interprétation.

Cette théorie, également connue sous le nom de théorie du Velayat-e Faqih absolu, postule que l'autorité politique doit revenir aux érudits religieux, qui sont considérés comme les successeurs spirituels des imams.

Dans le chiisme imami, la croyance en l'imamat est l'un des piliers fondamentaux de la foi. Cette croyance englobe l'idée que la position de l'imamat, tout comme la prophétie, est divinement décrétée et sanctionnée.

Les conservateurs purs et durs, quant à eux, soutiennent la théorie de l'école Tafqiqi. En d'autres termes, Saeed Jalili représente politiquement le Front Paydari et s'aligne idéologiquement sur l'École Tafqiqi.

L'identité ethnique du candidat réformiste mise en avant

L'ethnie turque constitue une part importante de la population iranienne. Selon la Géographie stratégique de l'Iran, publiée par l'Organisation géographique de l'état-major iranien en 2014, l'ethnie perse représente moins de la moitié de la population iranienne.

Plus de la moitié de la population est composée de groupes ethniques non persans ou non persanophones, le groupe ethnique turc étant le deuxième plus important après le groupe ethnique persan.

Lors de sa visite en Turquie en 2014, l'ancien ministre iranien des affaires étrangères Ali Akbar Salehi a déclaré que "40 % de la population iranienne est turque".

Il a souligné qu'au moins 30 millions de Turcs résident en Iran, affirmant que ce chiffre démographique est un facteur important et peut potentiellement améliorer les relations entre les deux pays.

Une analyse des débats et des campagnes du premier tour des élections présidentielles iraniennes révèle que, pour la première fois, la question de l'identité turque en Iran a occupé une place importante dans les élections générales.

Cette importance peut être attribuée en grande partie à l'héritage turc du candidat réformiste Masoud Pezeshkian et à l'accent qu'il a mis sur les revendications du groupe ethnique turc.

D'après les résultats du premier tour, l'accent mis par Masoud Pezeshkian a trouvé un écho dans les régions à forte population turque, où il s'est assuré la première place, se distançant nettement du second.

La base de soutien de Masoud Pezeshkian ne se limite pas aux Turcs azerbaïdjanais du nord-ouest de l'Iran mais compte également un nombre important de fidèles parmi les Turcs du Qashqai, dans le centre de l'Iran.

Le candidat réformiste attire les sunnites iraniens

Les sunnites constituent une part importante de la population iranienne. Selon les affirmations de leurs dirigeants, les sunnites représentent 20 % de la population. Cette population sunnite est principalement concentrée dans le nord-ouest et le nord-est de l'Iran, en particulier dans les provinces du Sistan et du Baluchestan.

Les sunnites iraniens affirment qu'ils sont victimes de discrimination et qu'ils sont privés de nombreux droits et libertés fondamentaux dans un pays où la secte officielle est le chiisme bicéphale.

Au cours de sa campagne, M. Pezeshkian a constamment dénoncé cette discrimination à l'égard des sunnites et a protesté publiquement à la télévision publique contre le traitement injuste que leur réserve le gouvernement de Téhéran.

Cette position a attiré l'attention des sunnites iraniens, ce qui a conduit certains électeurs sunnites à déclarer leur soutien à M. Pezeshkian.

Ce soutien s'est manifesté dans les résultats des élections, où Pezeshkian a obtenu la première place dans la province de Sistan et Baluchestan avec 443 226 voix.

En résumé, Saeed Jalili est arrivé en tête dans les régions à forte population persane, tandis que Masoud Pezeshkian l'a emporté dans les régions majoritairement habitées par des minorités.

Au bord d'un nouveau bouleversement

Le 28 juin, 60 % des électeurs se sont abstenus de voter lors des élections visant à élire le neuvième président de l'Iran, ce qui indique que le mouvement de boycott bénéficie d'un soutien social important.

À l'inverse, plus de 10 millions d'électeurs ont soutenu le candidat réformateur Pezeshkian, marquant ainsi leur mécontentement à l'égard du statu quo et le besoin urgent de réformes dans le pays.

Étant donné que chaque élection en Iran au cours des quarante dernières années a précipité des changements politiques importants, le pays semble être à la veille d'une nouvelle transformation majeure.

Le 5 juillet pourrait marquer un nouveau départ pour l'Iran et les Iraniens.

